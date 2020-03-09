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Son dakika: Başkan Erdoğan Belçika'dan ayrıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.03.2020
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BAŞKAN ERDOĞAN BELÇİKA'DAN AYRILDI

Son dakika haberi... Başkan , "TUR" ile (TSİ) 20.55'te 'nın başkenti 'den ayrıldı.

, "TUR" ile (TSİ) 20.55'te 'nın başkenti 'den ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brüksel Havalimanı Askeri Terminali'ne gelişinde, Türkiye'nin Daimi Temsilcisi Mehmet Kemal Bozay, Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Hasan Ulusoy, Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Basat Öztürk, Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanı Tümgeneral İsmail Üner ile Avrupa Birliği Konseyi Protokol Müdür Yardımcısı Ragnheidur Roubineau tarafından uğurlandı.

Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Brüksel'den ayrıldı.

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