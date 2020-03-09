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Son dakika: Başkan Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.03.2020
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BAŞKAN'DAN BRÜKSEL'DE KRİTİK KABUL

Son dakika haberi... Başkan , 'nın başkenti 'de Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul etti. Kabulde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ve de hazır bulundu.

Başkan , 'nın başkenti 'de Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul etti.

Kabulde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ve de hazır bulundu.

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