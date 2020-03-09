Michel ve Leyen'den 18 Mart mutabakatı vurgusu
Brüksel'de Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ve Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Başkan Erdoğan ile yaptıkları görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu. Michel ve Leyen 18 Mart mutabakatına değinerek, mülteci krizi hakkında Bakan Çavuşoğlu ve Borrell'in ortak çalışacağını belirtti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel'de Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ve Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile üçlü görüşme gerçekleştirdi.
AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen, "(Türkiye-AB liderler toplantısı) 18 Mart mutabakatının eksik kalan kısımlarını nasıl tamamlayacağımızı görüştük" ifadelerini kullandı.
AB Konseyi Başkanı Charles Michel, "AB Yüksek Temsilcisi Borrell ile Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 18 Mart Mutabakatına ilişkin çalışma yürütecekler" dedi.
AB İLE 18 MART MUTABAKATI
Türkiyenin mültecilerin Avrupa'ya geçişini durdurmama kararı sonrası Türkiye ve Avrupa Birliği arasında 18 Mart 2016 tarihinde imzalanan mutabakat yine gündemde.
1. Madde: Düzensiz göçmenlerin iadesi
2. Madde: Yunan adalarındaki göçmenlere 1+1 formülü
3. Madde: Deniz ve kara geçişlerini önleme
4. Madde: Gönüllü insani kabul planı
Mutabakatın ilk maddesinde, 20 Mart 2016 tarihinden itibaren Yunan adalarına geçen tüm göçmenlerin Türkiye'ye iade edilmesi ve 2. Madde ile de 1'e 1 formülü ortaya koyuldu. Bu formülle, Yunan adalarından Türkiye'ye iade edilen her bir göçmen için Türkiye'den bir suriyeli göçmen Avrupa Birliği ülkelerinden birine yerleştirilecekti.
Mutabakatın üçüncü maddesiyle, Türkiye AB'ye yasadışı deniz ve kara geçişlerini engellemek için her türlü tedbiri alacaktı. Dördüncü madde ile de düzensiz göç sona erdiğinde gönüllü insani kabul planı devreye sokulacaktı.
AB İLE 18 MART MUTABAKATI
5. Madde: Vize serbestisi
6. Madde: 3+3 Milyar Avro yardım
7. Madde: Gümrük Birliğinin güncellenmesi
Mutabakatın beşinci maddesinde, Türkiye'nin göçmenlere yönelik atacağı adımlara karşılık vize serbestisi, Suriyeliler için 3+3 Milyar Avroluk yardım, Gümrük Birliğinin güncellenmesi adımları atılacaktı. Vize ve Gümrük Birliği adımları atılmadı. Suriyeliler için yardımın da 1 buçuk milyar Avroluk kısmı projelendirme olmadığı gerekçesi ile verilmedi.
9 MADDELİK 18 MART MUTABAKATI
8. Madde: Türkiye'nin AB sürecini canlandırma
9. Madde: Sınırda güvenli yaşam alanları
Mutabakatın 8 maddesi ise Türkiye'nin AB üyelik sürecinin canlandırılması ve yeni fasılların açılması, Suriyeli Mülteciler için sınırda güvenli yaşam alanları oluşturulmasıydı. Bugün güvenli bölge olarak da adlandırılan o süreç halen daha işletilemiyor.
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