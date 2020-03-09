Başkan Erdoğan Michel ve Leyen ile görüştü
Belçika'ya giden Başkan Recep Tayyip Erdoğan görüşmelerine devam ediyor. NATO Genel Sekreteri ile toplantı yapan Başkan Erdoğan, Brüksel’de, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ve Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile üçlü görüşme gerçekleştirdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel'de AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüştü. Görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Başkan Erdoğan, resmi temasları kapsamında geldiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de Türkiye'nin AB Daimi Temsilciliğinde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir araya gelmesinin ardından düzenlenen ortak basın açıklamasına katıldı. Başkan Erdoğan, basın toplantısının ardından AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüştü. Görüşmeye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katıldı.
ÇAVUŞOĞLU VE BORRELL...
AB Konseyi Başkanı Charles Michel: "AB Yüksek Temsilcisi Borrell ile Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 18 Mart Mutabakatına ilişkin çalışma yürütecekler"
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Karantinadan seslendi: Kardeşim öldü...
- Kerkük'te DEAŞ'a ait 104 mayın ele geçirildi
- "İran'da koronavirüs dışında bir virüs daha var!"
- İtalya'da koronavirüs isyanı: 6 kişi öldü
- Koronavirüs İran'ı vurdu! 13 sağlık çalışanı hayatını kaybetti
- Fransa'da büyük şok! Koronavirüse yakalandı
- Macron ve Hafter görüştü
- Merkel ve Miçotakis'e Berlin’de şok!
- Angela Merkel'den Türkiye açıklaması: Çaba göstereceğim
- DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 ABD askeri öldü
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BİM 10 Mart 2020 aktüel ürünler kataloğu: BİM'de salı günü indirimleri sürprizlerle dolu! İşte güncel liste...
- 5 milyon emekli bu habere kilitlendi! 2000 sonrası emekli intibak yasası son durum nedir? Meclis'ten geçti mi?
- e Devlet tercih ekranı: Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri nasıl yapılır? 2020 tercih edilebilecek okullar listesi
- TOKİ Bursa kura sonuçları: 2020 TOKİ Bursa Kestel ve Yıldırım kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı!
- Emeklilere uyarı! Emeklilerden şartsız promosyon ödemesi talebi! TÜED'den özel bankalara şartsız promosyon önerisi
- Emekli promosyonu yattı mı? 9 Mart Halkbank, ING, İş Bankası, Garanti promosyon ücreti ne kadar? Ödeme ne zaman?
- Ev hanımlarına emeklilik müjdesi! Ev hanımlarına emeklilik şartları nelerdir? Başvuru nasıl yapılır?
- Petrolde son 30 yılın en sert düşüşü! Petrol fiyatları neden düştü? Motorin, benzin fiyatları ne kadar oldu?
- Dolara petrol şoku! Sert yükseldi... 9 Mart euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? Güncel döviz kurları
- Kadınlar Günü mesajları: En güzel 8 Mart Kadınlar Günü mesajları ve sözleri
- 2004'te En İyi Film ve En İyi Uyarlama Senaryo Oscar ödüllerini kazanan yönetmen kimdir?
- IQ'su 178 olan Rowan Sebastian Atkinson sinemada hangi karakteri canlandırdı?