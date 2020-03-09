Başkan Erdoğan Michel ve Leyen ile görüştü

Belçika'ya giden Başkan Recep Tayyip Erdoğan görüşmelerine devam ediyor. NATO Genel Sekreteri ile toplantı yapan Başkan Erdoğan, Brüksel’de, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ve Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile üçlü görüşme gerçekleştirdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel'de AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüştü. Görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Başkan Erdoğan, resmi temasları kapsamında geldiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de Türkiye'nin AB Daimi Temsilciliğinde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir araya gelmesinin ardından düzenlenen ortak basın açıklamasına katıldı. Başkan Erdoğan, basın toplantısının ardından AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüştü. Görüşmeye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katıldı.

ÇAVUŞOĞLU VE BORRELL...

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