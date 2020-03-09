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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Başkan Erdoğan'ın Brüksel yolculuğundan bir kare paylaştı

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Giriş Tarihi: 09.03.2020 Güncelleme Tarihi: 09.03.2020
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ALTUN, BAŞKAN ERDOĞAN'IN YOLCULUĞUNDAN PAYLAŞTI

Son dakika haberi... İletişim Başkanı , Başkan 'ın 'de gerçekleştirecek toplantı için yolculuk yaptığı esnada çekilen fotoğrafını Twitter'dan paylaştı. Altun, paylaşımında ''Brüksel yolundan... Pür gayret, pür samimiyet...'' ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı , Başkan 'ın 'de gerçekleştirecek toplantı için yolculuk yaptığı esnada çekilen fotoğrafını Twitter'dan paylaştı. Altun, paylaşımında ''Brüksel yolundan... Pür gayret, pür samimiyet...'' ifadelerini kullandı.

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