İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Başkan Erdoğan'ın Brüksel yolculuğundan bir kare paylaştı

Son dakika haberi... İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Brüksel'de gerçekleştirecek toplantı için yolculuk yaptığı esnada çekilen fotoğrafını Twitter'dan paylaştı. Altun, paylaşımında ''Brüksel yolundan... Pür gayret, pür samimiyet...'' ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Brüksel'de gerçekleştirecek toplantı için yolculuk yaptığı esnada çekilen fotoğrafını Twitter'dan paylaştı. Altun, paylaşımında ''Brüksel yolundan... Pür gayret, pür samimiyet...'' ifadelerini kullandı.