Son Dakika: Başkan Erdoğan Belçika'da halka hitap etti

Son dakika haberleri... Belçika'nın Brüksel kentine inen Başkan Erdoğan coşku ile karşılandı. Başkan Erdoğan kendisini karşılıyan kalabalığa hitap etti. Türkiye ile Avrupa arasındaki ilişkilerin gelişeceğini belirten Başkan Erdoğan, koronavirüs salgını konusunda da uyarılarda bulundu.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüşmek için Belçika'ya giden Başkan Erdoğan, Brüksel'de büyük bir kalabalık tarafından karşılandı.

Brüksel'e inen Başkan Erdoğan, kendisini coşkuyla karşılayan kalabalığa seslendi. Koronavirüs salgınından Türkiye ile Avrupa ülkelerinin ikili ilişkilerine kadar birçok konuya değinen Başkan Erdoğan, ""Şuanda Avrupa'da görüşmelerimiz var. Bu görüşmelerle Türkiye ile Avrupa arasındaki ilişkileri çok daha güçlü bir noktaya taşıyalım istiyoruz. Bütün derdimi şu; sizler bizim Avrupa'da elimiz, ayağımız, gözümü, kulağımızsınız. Bir temennimiz var; tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Cumhur ittifakımızı da bir ve sağlam tutacağız."" dedi.

Son ölümlerin ardından dünyayı korkutan koronavirüs salgınına da değinen Başkan Erdoğan, ""Dünyanın değişik ülkelerinde, güya Batı ülkeleri ama yüzlerce insan ölüyor. Bizler dikkat edeceğiz ve inşallah koronavirüsden kurtulacağız. Umarım biran önce tüm insanlık bu beladan, bu vebadan kurtulur." ifadelerini kullandı.