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Başkan Erdoğan kritik zirve için Belçika'da

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.03.2020
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BAŞKAN ERDOĞAN KRİTİK ZİRVE İÇİN BELÇİKA'DA

Son dakika haberi...   Cumhurbaşkanı , özel uçak "TUR" ile TSİ 18.00'de 'nın başkenti 'e geldi.

Başkan Erdoğan, Havalimanı Askeri Terminali'ne gelişinde, 'nin Daimi Temsilcisi Mehmet Kemal Bozay, Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Hasan Ulusoy, Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Basat Öztürk, Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanı Tümgeneral İsmail Üner ile Avrupa Birliği Konseyi Protokol Müdür Yardımcısı Ragnheidur Roubineau tarafından karşılandı.

Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı , İletişim Başkanı , Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Brüksel'e geldi.

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