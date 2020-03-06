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Son dakika: YÖK'ten üniversitelere 'koronavirüs' talimatı!

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Giriş Tarihi: 06.03.2020 Güncelleme Tarihi: 06.03.2020
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YÖK'TEN ÜNİVERSİTELERE 'KORONAVİRÜS' TALİMATI!

Yükseköğretim Kurulu (), üniversitelere 'koronavirüs'e karşı alınması gereken tedbirleri içeren resmi yazı gönderdi. seyahat gerektiren programların zaruri değilse iptal edilmesinin önerildiği yazıda, salgının görüldüğü ülkelerin vatandaşı olan öğrencilere ve akademisyenlere 'ayrımcılık' yapılmaması uyarısında bulunuldu.

'ten 'de bulan her üniversiteye, 'in Vuhan kentinde çıkan ve kısa sürede dünyaya yayılan 'koronavirüs' salgınına karşı alınabilecek önlemleri içeren resmi yazı gönderildi. Yazıda, öneri niteliğindeki tedbirler, 'Seyahat ve Yurtdışı Toplantılar', 'Uluslararası Katılımlı Toplantılar' ve 'Ayrımcılığa Karşı Alınacak Tedbirler' başlıkları altında sıralandı.

Kurul, tüm öğrencilerin, akademik ve idari personelin değişim programı, kongre, toplantı katılımı gibi nedenlerle özellikle yurt dışına yapacakları seyahat planlarını tekrar gözden geçirmelerini, zaruri değilse iptal etmelerini önerdi. Seyahatin zaruri olması halinde ise, ilgili ülkeye ait herhangi bir seyahat uyarısı veya yasağı bulunup bulunmadığını kontrol etmeleri, seyahatleri süresince kişisel hijyen kurallarına dikkat etmeleri, seyahatleri sırasında veya sonrasında herhangi bir enfeksiyon belirtisi gelişmesi durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurmaları, bu sırada yurt dışında bulunuyorlarsa Türk Büyükelçiliğine bilgi vermeleri istendi. Türkiye'de yapılacak olan katılımlı toplantılarla ilgili olarak da salgının yoğun olduğu ülkelerden yüksek sayıda katılım bekleniyorsa planlanan toplantının ertelenmesi, 'online' toplantı olanaklarının değerlendirmeye alınması tavsiye edildi. Devam edecek olan toplantılar için ise, el hijyeni için gerekli ortamın sağlanması, el dezenfektanlarının erişilebilir alanlara yerleştirilmesi, koronavirüs bulaşma yolları ve korunma yöntemlerine ilişkin toplantı öncesi ve sonrasında katılımcılara bilgilendirme ve hatırlatma yapılması önerilerinde bulunuldu.


'AYRIMCILIK OLMAMASI İÇİN AZAMİ DİKKAT GÖSTERİLMELİ'
YÖK, üniversiteleri, koronavirüs vakalarının görüldüğü ülkelerin vatandaşı olan öğrenci ve akademisyenlere yönelik damgalama ve ayrımcılık hususunda da uyardı. 'Ayrımcılığa Karşı Alınacak Tedbirler' başlığı altında şu önerilere yer verildi:

"Çin, Güney Kore, İran, İtalya gibi koronavirüs bulunan ülkelerden olan ancak buralara yakın zamanda seyahati olmayan, koronavirüs vakası ile karşılaşmayan öğrenci ve akademisyenlerin Türk veya diğer uyruklu öğrencilerden daha fazla hastalığa yakalanma, hastalığı taşıma veya bulaştırma ihtimali bulunmamaktadır. Buna göre; hastalık hakkındaki korku ve endişenin paniğe yol açmaması, belli topluluk veya milletten insanların hastalığın kaynağı ve taşıyıcısı olarak görülmemesi, Çin ve diğer Asya ülkelerinden olan öğrenci ve akademisyenler başta olmak üzere yabancı uyruklu öğrencilerimizin, akademisyenlerimizin ayrımcılık konusu haline gelmemeleri için azami dikkat gösterilmelidir. Akademimizin bu konuda hassasiyet göstererek, kişilerin mağdur edilmemesi için gerekli bilgilendirmeleri yapması ve tedbirleri alması elzemdir."

Yazıda son olarak üniversite yöneticilerinden, yerleşkelerin temizliğine dikkat etmeleri, ayrıca amfi, amfi geçişleri, yemekhane gibi toplu bulunulan yerler başta olmak üzere yerleşkelerin görünür mekanlarına kişisel hijyen kurallarına yönelik afişler asmaları ve bilgilendirme broşürlerinin üniversite bileşenleriyle paylaşılmasını sağlamaları istendi.

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