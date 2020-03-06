06 Mart 2020, Cuma
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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan "koronavirüs" açıklaması: Bu aralar erteleyelim!

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Giriş Tarihi: 06.03.2020 Güncelleme Tarihi: 06.03.2020
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ERDOĞAN CAMİDE BÖYLE SESLENDİ: BU ARALAR ERTELEYELİM!

Son dakika haberi... Başkan , cuma namazını Büyük 'nde kıldı. Erdoğan namazın ardından cemaate "Malum dünyada bir koronavirüs salgını var. Bu salgın nedeniyle öpüşme tokalaşma çok önemli bir münasebettir. Bu aralar bu sarılmaları öpüşmeleri erteleyelim. Bunu da ben sizden istirham etmiş olayım. Bir şeyi yapalım derken diğerini kaybetmeyelim. Önemli olan gönlümüzden, kalbimizden geçendir" sözleri ile hitap etti.

Başkan Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak Büyük 'ne geçti. Erdoğan burada cuma namazının ardından camiden cemaate seslenerek, "Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyoruz. Gazilerimize rabbimden Allah'tan şifa niyaz ediyoruz. Üç ayların içindeyiz. Rabbim tüm dualarımızı kabul etsin inşallah. Rabbim Ramazan'a da aynı dualarla kavuşmamızı nasip etsin. Bir taraftan Barış Pınarı, bir taraftan İdlib'de bir yandan da Libya'da şehitlerimiz oldu. Şöyle, en sonunda masaya oturduk. Gece yarısı ateşkes ilanında anlaştık. Temennimiz odur ki bu sürer ve Müslümanın müslümanla savaş yapması biter. Hepsinden öte bu süreçte duaların kabulüyle buraya vardık. Ayın 15'den itibaren bu olayın detayları konuşulacak" dedi.

Başkan Erdoğan'dan flaş koronavirüs açıklaması: Bu aralar erteleyelim |Video ERDOĞAN'DAN FLAŞ "KORONAVİRÜS" AÇIKLAMASI: BU ARALAR... |VİDEO

"BİR ŞEYİ YAPALIM DERKEN DİĞERİNİ KAYBETMEYELİM"

"Şu Çamlıca cami gerçekten bu asrın en önemli bir mührü" diyen Başkan Erdoğan, "Bunun arkasından da inşallah Levent'te başlayan bir camimiz var. Öyle zannediyorum ki 2-3 yılda bitecek. 20 bin kişi alacak bir cami Levent'te Büyükdere Caddesi'nde yapılıyor. Orayı da süratle bitirip memleketimiz tüm müslümanların hizmetine sunacağız. Malum dünyada bir korona virüs salgını var. Bu salgın nedeniyle öpüşme tokalaşma çok önemli bir münasebettir. Bu aralar bu sarılmaları öpüşmeleri erteleyelim. Bunu da ben sizden istirham etmiş olayım. Bir şeyi yapalım derken diğerini kaybetmeyelim. Önemli olan gönlümüzden, kalbimizden geçendir" şeklinde konuştu.





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