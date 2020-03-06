Son dakika: MEB'ten koronavirüs alarmı! Bakan Selçuk duyurdu: Tüm okullarda eş zamanlı başlattık
Son dakika... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Küresel ölçekli yaşanan koronavirüse karşı okullarımızda eş zamanlı hijyen uygulaması başlattık. Elle temas edilen bütün alanlar eğitim dışındaki zamanlarda özel dezenfektanlarla temizleniyor. Her okulun aksamadan dezenfekte edilebilmesi için hassas bir çalışma yürütüyoruz." dedi.
Dünyanın endişeyle takip ettiği koronavirüs için Türkiye'de de önlemler alınıyor. Milli Eğitim Bakanlığı bu konuda yeni çalışmalar başlattı.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okullarda yapılacak uygulamalar hakkında açıklamalarda bulundu.
"EŞ ZAMANLI HİJYEN UYGULAMASI"
Okullarda eş zamanlı hijyen uygulamasına geçildiğini aktaran Bakan Ziya Selçuk, "Küresel ölçekli yaşanan koronavirüse karşı okullarımızda eş zamanlı hijyen uygulaması başlattık. Elle temas edilen bütün alanlar eğitim dışındaki zamanlarda özel dezenfektanlarla temizleniyor. Her okulun aksamadan dezenfekte edilebilmesi için hassas bir çalışma yürütüyoruz.
El hijyeninin nasıl sağlanması gerektiğine ve virüslerden nasıl korunacağımıza dair bilgilendirme okullarımızda öğretmenlerimiz aracılığı ile yapıldı. Velilerimizden ricam konuya evde de değinmeleri ve çocuklarımızı kapalı ve kalabalık alanlardan uzak tutmalarıdır.
Okullarımızdaki hijyen solüsyonu ihtiyacını Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri karşılıyor. 8 ilde 26 meslek lisemizde öğrencilerimiz günlük ortalama 100 ton dezenfektan üretim kapasitesiyle bu süreçte yanımızdalar. Şimdiden tüm ülke adına teşekkürler gençler." dedi.
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