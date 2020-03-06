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Koronavirüs can almaya devam ediyor! İşte koronavirüste son durum

Dünya geneline yayılan koronavirüs, can almaya devam ediyor. Virüsün görüldüğü ülkelerde toplam vaka sayısı 98 bini geçti. Ayrıca 3 bin 390 kişi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Hollanda'da ilk ölüm yaşandı. İtalya'da yeni tip koronavirüsten (Covid-19) hayatını kaybedenlerin sayısı 148'e yükseldi. İran'da ölü sayısı 124'e yükseldi. Papalık makamının bulunduğu Vatikan, Sırbıstan ve Kamerun'da ilk vakalar tespit edildi. Belçika'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) tespit edilen kişi sayısı bir günde 50'den 109'a yükseldi. Alman havayolu şirketi Lufthansa, koronavirüs nedeniyle mart ayı içerisinde gerçekleştirilecek olan 7 bin 100 uçuşunu iptal ettiğini duyurdu. İşte koronavirüste son durum...

Giriş Tarihi: 06.03.2020 14:47 Güncelleme Tarihi: 06.03.2020 14:51
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Koronavirüs can almaya devam ediyor! İşte koronavirüste son durum

İtalya'da Covid-19 vakalarında bilanço her geçen gün ağırlaşmaya devam ediyor.

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Koronavirüs can almaya devam ediyor! İşte koronavirüste son durum

İtalya Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, başkent Roma'da düzenlediği günlük basın toplantısında, Covid-19 vakalarına ilişkin son durumu paylaştı. Borrelli, ölü sayısının düne oranla 41 artışla 148'e ulaştığını bildirdi.

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Koronavirüs can almaya devam ediyor! İşte koronavirüste son durum

Borrelli, ülkede mevcut koronavirüs vaka sayısının 3 bin 296, ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde koronavirüs bulaşanların toplam sayısının ise 3 bin 858 olduğunu belirtti.

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Koronavirüs can almaya devam ediyor! İşte koronavirüste son durum

YENİ DOĞAN BEBEKTE KORONAVİRÜS


İtalyan basınında yer alan habere göre, Brescia kentinde bir yenidoğan bebekte yapılan koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

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Koronavirüs can almaya devam ediyor! İşte koronavirüste son durum

DÜNYA GENELİNDE YAYILIYOR


Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 97 bini geçti.