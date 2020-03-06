Koronavirüs can almaya devam ediyor! İşte koronavirüste son durum

Dünya geneline yayılan koronavirüs, can almaya devam ediyor. Virüsün görüldüğü ülkelerde toplam vaka sayısı 98 bini geçti. Ayrıca 3 bin 390 kişi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Hollanda'da ilk ölüm yaşandı. İtalya'da yeni tip koronavirüsten (Covid-19) hayatını kaybedenlerin sayısı 148'e yükseldi. İran'da ölü sayısı 124'e yükseldi. Papalık makamının bulunduğu Vatikan, Sırbıstan ve Kamerun'da ilk vakalar tespit edildi. Belçika'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) tespit edilen kişi sayısı bir günde 50'den 109'a yükseldi. Alman havayolu şirketi Lufthansa, koronavirüs nedeniyle mart ayı içerisinde gerçekleştirilecek olan 7 bin 100 uçuşunu iptal ettiğini duyurdu. İşte koronavirüste son durum...