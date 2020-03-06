Son dakika: Hollanda'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti

Dünya genelinde hızla yayılan koronavirüs salgınında vaka sayısı 98 bini geçti, 3 bin 390 kişi yaşamını yitirirken bir ölüm haberi de Hollanda'dan geldi. Hollanda Ulusal Haber Ajansı'nın (ANP) sağlık yetkililerine dayandırdığı habere göre, ülkede Covid-19 sebebiyle ilk ölüm gerçekleşti.

Koronavirüs dünya genelinde can almaya devam ediyor. Dünya genelinde vaka sayısı 98 bini geçti, 3 bin 390 kişi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. İtalya'da yeni tip koronavirüsten (Covid-19) hayatını kaybedenlerin sayısı 148'e yükseldi. İtalya'da bir günde 41 ölü şu ana kadar kaydedilen en yüksek ölüm sayısı oldu.

HOLLANDA'DA İLK ÖLÜM GERÇEKLEŞTİ

Hollanda'dan gelen son dakika bilgisine göre ülkede koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti. Hollanda Ulusal Haber Ajansı'nın (ANP) sağlık yetkililerine dayandırdığı habere göre, ülkede Covid-19 sebebiyle ilk ölüm gerçekleşti.

Papalık makamının bulunduğu Vatikan, Sırbıstan ve Kamerun'da ilk vakalar tespit edildi. Alman havayolu şirketi Lufthansa, koronavirüs nedeniyle mart ayı içerisinde gerçekleştirilecek olan 7 bin 100 uçuşunu iptal ettiğini duyurdu.