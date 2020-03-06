İsveçli ırkçı siyasetçi Jimmie Akesson Edirne'de bildiri dağıtırken yakalanmıştı! Sınır dışı edildi
İskandinavya'nın popülist milliyetçi muhafazakar partilerinden İsveç Demokratları'nın lideri Jimmie Akesson, Türkiye'ye gelip Yunanistan sınırında göçmenlere bildiri dağıtırken yakalanmıştı. Broşürlerde ise "Bize gelmeyin. İsveç dolu. Size daha fazla para veremeyiz, konut sağlayamayız. Bu mesaj için üzgünüm. İsveç halkı, İsveç Demokratları" yazıyordu. Akesson, İstanbul Havalimanı'ndan sınır dışı edildi.
Demokratları'nın lideri Jimmie Akesson ile Genel Sekreteri Mikael Eriksson, binlerce göçmenin yığıldığı Edirne'nin Pazarkale Sınır Kapısı'nda bildiri dağıtırken yakalandı.
"BİZE GELMEYİN, İSVEÇ DOLU"
Akesson ile kurmayının dağıttığı el ilanlarında da "Bize gelmeyin. İsveç dolu. Size daha fazla para veremeyiz, konut sağlayamayız. Bu mesaj için üzgünüm. İsveç halkı, İsveç Demokratları" yazıyordu.
SINIR DIŞI EDİLDİ
Akesson, sınır dışı edilerek ülkesine gönderildi. Polisler eşliğinde İstanbul Havalimanı'na getirilen Akesson, işlemlerinin ardından Kopenhag'a gönderilerek sınır dışı edildi.
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