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İsveçli ırkçı siyasetçi Jimmie Akesson Edirne'de bildiri dağıtırken yakalanmıştı! Sınır dışı edildi

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Giriş Tarihi: 06.03.2020 Güncelleme Tarihi: 06.03.2020
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İSVEÇLİ IRKÇI SİYASETÇİ SINIR DIŞI EDİLDİ

İskandinavya'nın popülist milliyetçi muhafazakar partilerinden Demokratları'nın lideri , 'ye gelip sınırında göçmenlere bildiri dağıtırken yakalanmıştı. Broşürlerde ise "Bize gelmeyin. İsveç dolu. Size daha fazla para veremeyiz, konut sağlayamayız. Bu mesaj için üzgünüm. İsveç halkı, İsveç Demokratları" yazıyordu. Akesson, 'ndan sınır dışı edildi.

Demokratları'nın lideri ile Genel Sekreteri Mikael Eriksson, binlerce göçmenin yığıldığı 'nin Pazarkale 'nda bildiri dağıtırken yakalandı.

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"BİZE GELMEYİN, İSVEÇ DOLU"

Akesson ile kurmayının dağıttığı el ilanlarında da "Bize gelmeyin. İsveç dolu. Size daha fazla para veremeyiz, konut sağlayamayız. Bu mesaj için üzgünüm. İsveç halkı, İsveç Demokratları" yazıyordu.



SINIR DIŞI EDİLDİ

Akesson, sınır dışı edilerek ülkesine gönderildi. Polisler eşliğinde 'na getirilen Akesson, işlemlerinin ardından Kopenhag'a gönderilerek sınır dışı edildi.

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