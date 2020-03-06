Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Cumhurbaşkanımızın Rusya ziyareti sonucunda...
Son dakika... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Cumhurbaşkanımızın Rusya ziyareti sonucunda varılan ek mutabakat, Astana ve Soçi süreçlerine yeniden hayat vermektedir" dedi.
Son dakika... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Mersin Üniversitesi Onkoloji Hastanesi Açılış Töreni'nde gündeme dair kritik mesajlar verdi.
"BAŞKAN ERDOĞAN'IN RUSYA ZİYARETİ SONUCUNDA..."
Fuat Oktay, "Cumhurbaşkanımızın Rusya ziyareti sonucunda varılan ek mutabakat, Astana ve Soçi süreçlerine yeniden hayat vermektedir" dedi. Oktay, ayrıca "İdlib'de akan kanın durdurulması için Rusya'nın garantör devlet olarak üzerine düşeni yapmasını bekliyoruz." şeklinde konuştu.
YUNANİSTAN'A "GÖÇMEN" TEPKİSİ
"MİLLETİMİZİN VİCDANINDA YARGILANACAKLAR"
Öte yandan, Fuat Oktay, "Son dönemlerde birlik beraberliğimizi zedeleyici ve yıkıcı bir muhalefet anlayışını ne yazık ki üzülerek müşahede ediyoruz. Bunu yapanlar milletimiz nezdinde de hukuk nezdinde de hesap verecek her şeyden önce milletimizin vicdanında yargılanacaktır" mesajını verdi.
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