Son dakika: CHP'li Engin Özkoç'un milletvekilliği düşecek mi? Başkan Erdoğan'a alçak ifadeler kullanmıştı!

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a alçak ifadeler kullanarak hakaretler savuran CHP'li Engin Özkoç'un milletvekilliği düşecek mi? Hakkında soruşturma açılan Engin Özkoç için düzenlenen fezleke de Meclis'e gönderildi. Engin Özkoç'un, dokunulmazlığını kaldırılmasının ardından 1 yıldan fazla ceza alması durumunda milletvekilliği de düşecek.

Geçtiğimiz çarşamba günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında yaptığı konuşmasında "Türkiye'nin bu tarihi mücadelesini sürekli fitneyle, yalanla, iftira ile lekelemeye çalışan her kim olursa olsun açık ve net söylüyorum; Haysiyetsizdir onursuzdur, şerefsizdir,alçaktır, haindir" sözleri üzerine kameralar karşısına geçen CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Başkan Erdoğan hakkında skandal ifadeler kullanmıştı.



TBMM KARIŞTI!

CHP'li Özkoç'un bu hakaretlerinin ardından Meclis Genel Kurulu karıştı, milletvekilleri tekme tokat birbirine girdi. Kavgada ağır darbeler alan Engin Özkoç'un kafasında ve yüzünde şişlikler oluştu.





FEZLEKE TBMM'DE!

Hakkında soruşturma açılan Engin Özkoç için düzenlenen fezleke de Meclis'e gönderildi.

ADALET BAKANI GÜL: KONU MECLİS'İN TAKDİRİNDEDİR

Konuya ilişkin dün açıklama yapan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Farklı düşüncede, farklı kanaatte olabilirsiniz ama hiç kimsenin bir kimseye hakaret etme hakkı yoktur. Hele seçilmiş bir Cumhurbaşkanı'na kimsenin hakaret etme hakkı yoktur. Türkiye, hukuk devletidir. Hele şu dönemde daha bir birliktelik içinde olmak hepimizin ortak beklentisi, duygusudur. Savcılık soruşturma başlatmıştır, doğal sonucu fezlekedir. Fezleke, Bakanlığımızca imzalanarak Meclis'e gönderilmiştir, konu Meclis'in takdiri ve uhdesindedir." dedi.

AK Parti, Engin Özkoç'un dokunulmazlığının kaldırılması konusunda ısrarcı ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) de bu durum için desteğini açıkladı.

ANAYASA'NIN 83. MADDESİ

Anayasa'nın 83. maddesine göre Özkoç'un dokunulmazlığının kaldırılması için Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu toplanacak.

Meclis Genel Kurulu'nda salt çoğunluğun sağlanması durumunda dokunulmazlık kaldırılabilir.



BİR YILDAN FAZLA CEZA ALIRSA...

Engin Özkoç, dokunulmazlığın kaldırılmasının ardından yargılanıp 1 yıldan fazla ceza alırsa, karar Meclis'te okunduktan sonra milletvekilliği de düşecek.







CHP'Lİ ENGİN ÖZKOÇ'A BAŞKAN ERDOĞAN'A HAKARETTEN 1 MİLYON TL'LİK DAVA!

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç hakkında Başkan Erdoğan'a hakaretten 1 milyon TL manevi tazminat davası açıldı.





BAŞKAN ERDOĞAN'IN AVUKATI DUYURDU

Açıklamayı Başkan Erdoğan'ın avukatı sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Avukat Hüseyin Aydın, "Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hadsiz ve edepsiz açıklamaları nedeniyle, Engin Özkoç aleyhine 1 milyon TL'lik manevi tazminat davası açtık. Ayrıca Cumhurbaşkanına hakaret suçundan suç duyurusunda bulunduk. Konunun sonuna kadar takipçi olacağız." dedi.

Başkan Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın tarafından hazırlanan dava dilekçesinde, Özkoç'un TBMM'deki açıklamalarına yer verildi.

Engin Özkoç'un Erdoğan'ın kişilik haklarını ve itibarını zedelediği belirtilen dilekçede şu ifadeler kullanıldı:

"Davalının açıklamaları meşru siyasi muhalefetin bir parçası olarak değerlendirilemez. Tarihimizde hiçbir Cumhurbaşkanı, bu kadar hadsiz ve düzeysiz bir üslupla hedef alınmamıştır. Davalının açıklamaları, devletimizin tüm kurumlarıyla hayati bir mücadele yürüttüğü bir dönemde, toplumu kışkırtmak, birlik ve beraberliğimizi tahrip etmek, terörle mücadele eden kurumlarımızın moral ve motivasyonu bozmak, ordumuzun başkomutanı konumundaki Cumhurbaşkanımızı itibarsızlaştırmak amacıyla yapılmış açık bir provokasyon niteliğindedir.

Kişinin üslubu kişiliğinin bir yansıması, sahip olduğu değerlerin dışa vurma biçimidir. Davalının, Cumhurbaşkanımıza yönelik haksız ve mesnetsiz ithamları ve üslubu, bir insana yakışmayacak ölçüde düzeysiz, seviyesiz ve ahlak dışıdır. Bu nitelikte sözlerin, pozisyonu itibariyle sorumlu davranması gereken davalıdan sadır olması, ülkemiz için büyük bir talihsizliktir."

"İDDİALAR HAKSIZ VE MESNETSİZDİR"

Ayrıca Özkoç'un konuşmasında ileri sürdüğü iddiaların tamamının gerçek dışı olduğu belirtilen dilekçede, "Bu iddialarla ilgili daha önce çeşitli vesilelerle açıklama yapılmış, iddiaların haksız ve mesnetsiz olduğu vasat zekaya sahip bir kişinin anlayabileceği şekilde izah edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

"Ancak aynı iddiaların tekrarlanmasından anlaşılacağı gibi davalı, gerçeklerle yüzleşmek yerine inandığı yalanların konforunda yaşamayı sürdürmeyi tercih etmektedir." değerlendirmesine yer verilen dilekçede, şöyle denildi:

"Bu nedenle davalının konuşmasında geçen haksız ve mesnetsiz iddialarıyla ilgili olarak ayrıca cevap vermeye gerek görülmemiştir. Ancak bu vesileyle şunu ifade etmek gerekir ki gerçeklerin bu ölçüde çarpıtılması, yalanın bu kadar rahat ifade edilebilmesi, hakaret ve iftiranın bu denli olağanlaştırılması geçmişte örneklerini pek çok kez müşahede ettiğimiz bir FETÖ ahlakıdır. Fetullahçı Terör Örgütü'nün yasa dışı elde edilmiş, montajlanmış ve kurgulanmış dinleme kayıtlarına dayanarak Cumhurbaşkanımıza yönelik iftira ve yalanlar, CHP'nin kurumsal kimliği kullanılarak yapılan FETÖ propagandas��ndan başka bir anlam ifade etmemektedir. Davalının dava konusu edilen açıklamalarının hiçbiri düşünce ve ifade hürriyeti çerçevesinde değerlendirilip hukuken mazur görülemeyecek açıklamalar olup söz konusu husus emsal mahiyetteki Yargıtay ve Bölge Adliye Mahkemesi kararlarıyla da desteklenmiştir. Ayrıca söz konusu ifadeler sebebiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda da bulunmuştur."

Manevi tazminat talebinin yasal koşullarının oluştuğu kaydedilen dilekçede, Özkoç'tan TBMM'deki konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle 1 milyon lira manevi tazminat talep edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç hakkında "cumhurbaşkanına hakaret"ten soruşturma başlatmış, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un TBMM'de yaptığı basın toplantısında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli sözler sarf edildiğinin tespit edildiği belirtilmişti.



Açıklamada, Özkoç'un Twitter hesabından yaptığı paylaşım ve TBMM'deki konuşma içeriğinin 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 299. maddesinde düzenlenen "cumhurbaşkanına hakaret" suçu kapsamında kaldığının değerlendirildiği ve hakkında "cumhurbaşkanına hakaret" suçundan resen soruşturma başlatıldığı bildirilmişti.