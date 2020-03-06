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Son dakika: Diyarbakır annelerinden kadınlara 8 Mart çağrısı! "Terörün kökünü kurutalım"

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Giriş Tarihi: 06.03.2020 Güncelleme Tarihi: 06.03.2020
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DİYARBAKIR ANNELERİNDEN KADINLARA 8 MART ÇAĞRISI!

Dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle il binası önünde oturma eylemi yapan anneleri, 8 Mart Dünya 'nde kadınları teröre karşı tek yürek olmaya davet etti. Eyleme katılan anneler ve önemli mesajlar verdiler.

Dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle il binası önünde oturma eylemi yapan anneleri, 8 Mart Dünya 'nde kadınları teröre karşı tek yürek olmaya davet etti.

"ANNELERLE TERÖRÜN KÖKÜNÜ KURUTACAĞIZ"

8 yıl önce dağa kaçırılan kızı için eyleme katılan anne , yaptığı açıklamada, "Kadınlar Günü'nde bütün kadınlarımızı buraya davet ediyorum. Annelerle terörün kökünü kurutacağız" dedi.



"KADINLARDAN DESTEK BEKLİYORUZ"

4 yıl önce dağa kaçırılan oğlu için eylem yapan anne ise, "Kadınlardan destek bekliyoruz. Terörün kökünü kazımadan nöbetimiz son bulmayacak" ifadelerine yer verdi.

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