Son dakika: Diyarbakır annelerinden kadınlara 8 Mart çağrısı! "Terörün kökünü kurutalım"
Dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınları teröre karşı tek yürek olmaya davet etti. Eyleme katılan anneler Nazlı Sancar ve Cennet Kabaklı önemli mesajlar verdiler.
Dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınları teröre karşı tek yürek olmaya davet etti.
"ANNELERLE TERÖRÜN KÖKÜNÜ KURUTACAĞIZ"
8 yıl önce dağa kaçırılan kızı için eyleme katılan anne Nazlı Sancar, yaptığı açıklamada, "Kadınlar Günü'nde bütün kadınlarımızı buraya davet ediyorum. Annelerle terörün kökünü kurutacağız" dedi.
"KADINLARDAN DESTEK BEKLİYORUZ"
4 yıl önce dağa kaçırılan oğlu için eylem yapan anne Cennet Kabaklı ise, "Kadınlardan destek bekliyoruz. Terörün kökünü kazımadan nöbetimiz son bulmayacak" ifadelerine yer verdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Sınırda korkutan olay! Kan kokusuna geldiler
- Türkiye yerle bir etti! İsyan başladı
- F-35’lerde sürpriz gelişme! Üretim durdu
- CHP’li vekilin kardeşine görülmemiş kıyak!
- Şehidimizden ders olacak mesaj!
- Meteoroloji uyardı! Bu bölgede yaşayanlar dikkat
- Az önce açıklandı! Korkunç rakamlar
- Bakanlık açıkladı! Koronavirüs nedeniyle...
- 'İdlib Mutabakatı'na ABD’den ilk yorum!
- İdlib mutabakatı imzalandı! AB'ye kötü haber!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Dolar koronavirüs endişesiyle yükseldi! 6 Mart euro ve dolar kuru ne kadar, kaç TL oldu?
- Bir Zamanlar Çukurova 58. bölüm canlı izle | ATV canlı yayın
- Dolar/TL bugün ne kadar oldu? 5 Mart 2020 euro ve dolar kuru ne kadar, kaç TL?
- BİM'de Çocuk & Bebek ürünleri dikkat çekiyor! BİM 6 Mart 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var?
- Milyonlarca emekliye 2000 lira ikramiye! 2020 Emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek?
- Şampiyonlar Ligi finali 2020 bilet fiyatları ne kadar? Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, nerede oynanacak?
- EYT son dakika: Bugün EYT'te yeni gelişme var mı? Yeni sistem mi geliyor? EYT'de son durum nedir?
- Gram altın, çeyrek altın ne kadar? 5 Mart altın fiyatları kaç TL oldu? İşte anlık altın fiyatı
- Son dakika: Dolarda dalgalanma sürüyor! 5 Mart euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? Güncel döviz kurları
- Antalyaspor Alanyaspor maçı canlı yayın hangi kanalda? Antalya Alanya kupa maçı ne zaman, saat kaçta?
- Emekli banka promosyonu ne zaman ödenecek? 2020 Yapı Kredi, Ziraat, Halkbank emekli promosyonu ne kadar?
- Son dakika: Corona virüsü kaç kişi öldü? Koronavirüs belirtileri nedir, aşısı var mı?