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Son dakika: Kılıçdaroğlu'ndan skandal sözler: Esad'ın askerleri bizim askerleri koruyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.03.2020
HAİN SALDIRI GECESİ KILIÇDAROĞLU ESAD'I KORUMUŞ!

Son dakika haberine göre; lideri Kemal 'nun 33 askerimizin şehit edilmesinden sadece dakikalar önce canlı yayınında ''ın askerleri şu an 'de Türk askerlerini koruyor' dediği ortaya çıktı.

Genel Başkanı Kemal , 27 Şubat'ta konuk olduğu bir televizyon kanalında "Gözlem noktalarının şu anda bildiğim kadarı ile yedisi 'ın askerlerinin aldığı bölgede ve onların korumasında. Bir anlamda Esad'ın askerleri bizim askerleri koruyor orada" ifadelerini kullandı.

Ancak Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamaları yaptığı saatlerde, 'de katil Esad'ın kalleş saldırısı sonrasında 33 kahraman askerimiz şehit oldu. Kılıçdaroğlu'nun skandal sözlerine siyasilerden tepki geldi.

Kılıçdaroğlu'ndan skandal sözler: Esad'ın askerleri bizim askerleri koruyor | Video KILIÇDAROĞLU'NDAN SKANDAL SÖZLER: ESAD'IN ASKERLERİ BİZİM ASKERLERİ KORUYOR | VİDEO

Tepkiler şöyle:
Afyon Milletvekili ve Anayasa Komisyonu Başkanvekili Ali Özkaya: Milletine, devletine bu kadar çok düşmanca bakan, 'nin değil Esad'ın yanında duran, kalben ruhen Esad taraftarı gibi davranan bir Kılıçdaroğlu var. Ana muhalefet partisi ciddi bir millî güvenlik meselesi hâline geldi. Kaset kumpasıyla Baykal'ı gönderip Kılıçdaroğlu'nu getirenlerin hâlâ onu bir şekilde yönlendirmeye devam ettiğini düşünüyorum.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; AK Parti İstanbul Milletvekili ve MKYK Üyesi İffet Polat: Kemal Kılıçdaroğlu'nun ne kadar dünyadan ve politikadan kopuk bir siyasetçi olduğu ortada. Birileri herhâlde ona sufle veriyor ve o da inanıyor. Çok uzun zamandır rejim askerleri ve YPG/'lilerle beraber hareket ediyor. 'Propaganda' diye bir şey var. Bunun asıl uzmanları 2'nci Dünya Savaşı'nda Nazilerdi. Bunlar propaganda ile doğruyu eğri gösterip kitleleri böyle yönetip, yönlendirdiler. Kemal Kılıçdaroğlu da kitlelerin moral ve motivasyonunu bozmak için her türlü yalanı söylüyor. Bizi Esad'ın askerleri neden korusun?

Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım: Kılıçdaroğlu, Esad'la ilgili bugüne kadar kötü hiçbir şey söylemedi. Dört milyon insan yerinden edildi. Ama bugüne kadar bir eleştirisi bile olmadı. Libya'ya asker gönderilmesi konusunda Kılıçdaroğlu'nun 'nin safında olur, hadisesi olur, Esad'çı olur. Kemal Kılıçdaroğlu'na şaşırmıyorum artık.

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt: Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Suriye'de katil Esad'ın kendi vatandaşını, insanını öldürmeye başladığı günden bu tarafa, PYD-YPG ve 'nın o bölgede Türkiye'ye saldırılarının en üst düzeye çıktığı dönemlerde dahi tek özlemi var. Esad'dır.

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