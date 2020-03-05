Son dakika: Kılıçdaroğlu'ndan skandal sözler: Esad'ın askerleri bizim askerleri koruyor
Son dakika haberine göre; CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 33 askerimizin şehit edilmesinden sadece dakikalar önce canlı yayınında 'Esad'ın askerleri şu an İdlib'de Türk askerlerini koruyor' dediği ortaya çıktı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 27 Şubat'ta konuk olduğu bir televizyon kanalında "Gözlem noktalarının şu anda bildiğim kadarı ile yedisi Esad'ın askerlerinin aldığı bölgede ve onların korumasında. Bir anlamda Esad'ın askerleri bizim askerleri koruyor orada" ifadelerini kullandı.
Ancak Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamaları yaptığı saatlerde, İdlib'de katil Esad'ın kalleş saldırısı sonrasında 33 kahraman askerimiz şehit oldu. Kılıçdaroğlu'nun skandal sözlerine siyasilerden tepki geldi.
Tepkiler şöyle:
AK Parti Afyon Milletvekili ve Anayasa Komisyonu Başkanvekili Ali Özkaya: Milletine, devletine bu kadar çok düşmanca bakan, Türkiye'nin değil Esad'ın yanında duran, kalben ruhen Esad taraftarı gibi davranan bir Kılıçdaroğlu var. Ana muhalefet partisi ciddi bir millî güvenlik meselesi hâline geldi. Kaset kumpasıyla Baykal'ı gönderip Kılıçdaroğlu'nu getirenlerin hâlâ onu bir şekilde yönlendirmeye devam ettiğini düşünüyorum.
Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; AK Parti İstanbul Milletvekili ve MKYK Üyesi İffet Polat: Kemal Kılıçdaroğlu'nun ne kadar dünyadan ve politikadan kopuk bir siyasetçi olduğu ortada. Birileri herhâlde ona sufle veriyor ve o da inanıyor. Çok uzun zamandır rejim askerleri ve YPG/PYD'lilerle beraber hareket ediyor. 'Propaganda' diye bir şey var. Bunun asıl uzmanları 2'nci Dünya Savaşı'nda Nazilerdi. Bunlar propaganda ile doğruyu eğri gösterip kitleleri böyle yönetip, yönlendirdiler. Kemal Kılıçdaroğlu da kitlelerin moral ve motivasyonunu bozmak için her türlü yalanı söylüyor. Bizi Esad'ın askerleri neden korusun?
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım: Kılıçdaroğlu, Esad'la ilgili bugüne kadar kötü hiçbir şey söylemedi. Dört milyon insan yerinden edildi. Ama bugüne kadar bir eleştirisi bile olmadı. Libya'ya asker gönderilmesi konusunda Kılıçdaroğlu'nun HDP'nin safında olur, Suriye hadisesi olur, Esad'çı olur. Kemal Kılıçdaroğlu'na şaşırmıyorum artık.
MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt: Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Suriye'de katil Esad'ın kendi vatandaşını, insanını öldürmeye başladığı günden bu tarafa, PYD-YPG ve PKK'nın o bölgede Türkiye'ye saldırılarının en üst düzeye çıktığı dönemlerde dahi tek özlemi var. Esad'dır.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- ABD'li Senatör Rubio'dan Türkiye'ye destek
- İdlib şehidinin duygulandıran videosu ortaya çıktı
- ODATV haber müdürü ve muhabiri tutuklandı
- Suriyelilerden Türkiye'deki akrabalarına çağrı!
- İdlib katliamcısı öldürüldü
- Gül: Fezlekeyi meclise göndereceğiz
- Kemal Kılıçdaroğlu'na Şam'dan davet!
- Türk malı İHA ve SİHA'lar dünyanın dilinde!
- Yunanistan ve AB'ye sert tepki
- Türk ve Hollanda polisinden ortak operasyon
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Antalyaspor Alanyaspor maçı canlı yayın hangi kanalda? Antalya Alanya kupa maçı ne zaman, saat kaçta?
- Emekli banka promosyonu ne zaman ödenecek? 2020 Yapı Kredi, Ziraat, Halkbank emekli promosyonu ne kadar?
- Son dakika: Corona virüsü kaç kişi öldü? Koronavirüs belirtileri nedir, aşısı var mı?
- Emekli maaşı banka değişikliği nasıl yapılır? 2020 bankaların promosyon ücretleri ne kadar?
- POMEM sonuçlarında heyecan dorukta! 26. Dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
- 4 Mart evde bakım maaşı yattı mı? 2020 evde bakım maaşı yatan iller hangileri?
- TOKİ Kayseri Melikgazi kura sonuçları sorgulama ekranı! 2020 TOKİ kura sonuçları isim listesi açıklandı mı?
- Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç TL? SSK, SSK, Bağkur banka promosyonu ne zaman verilecek?
- Aşkın Sayarı kimdir, kaç yaşında? Ünlü astrolog Nuray Sayarı'nın eşi Aşkın Sayarı ne iş yapıyor?
- Son dakika: Altın fiyatları zirvede! 4 Mart anlık altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek, tam altın fiyatları
- Dolarda son dakika hareketliliği: 4 Mart euro ve dolar ne kadar? Güncel döviz kurları
- EDHO neden yok? ATV Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 159. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?