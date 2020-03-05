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Son dakika: Suriyelilerden Türkiye'deki akrabalarına çağrı: Türk askeri burada gelin artık

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.03.2020
SURİYELİLERDEN TÜRKİYE'DEKİ AKRABALARINA ÇAĞRI!

Son dakika haberine göre; 2011'de 'de çıkan iç savaş sonrası 'ye göç eden ve yaklaşık 9 yıldır Ümraniye'de yaşayan 23 Suriyeli 'nin desteğiyle 'ye yolcu edildi. Mülteciler, “Ailemiz aradı, ‘ burada. Burası güvenli, gelin artık’ dediler. Biz de dönüyoruz” dedi.

Suriyeli mülteciler Cilvegözü sınır kapısında yapılacak işlemlerinin ardından, hazırlanan araçlarla Mümbiç'e geçecek. bundan sonra da Suriyeli mültecilerden gelecek talep doğrultusunda ek seferler düzenlemeye devam edecek.

Sekiz kişilik ailenin babası Velid İbrahim (40), "Biz 5 yıldır 'deyiz. Türk halkından, 'dan Allah razı olsun. Türkiye bize sahip çıktı. Ancak ailemiz bizi aradı. 'Burası artık güvenli. burada. Gelin artık' dediler. Ben Avrupa'ya gitmek istemedim. Benim vatan hasretim başka. Ailem de çağırınca ülkemize dönüyoruz. Biz Türkiye'den çok memnunduk. ve Türk halkı kardeştir. İnşaallah ileride Türkiye'ye ziyarete gelmek istiyorum" dedi.

Dokuz kişilik ailenin babası Abdullatif İbrahim (43) ise "6 yıldır Türkiye'de yaşıyoruz. Tük halkına, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum. Biz Türk halkından razıyız. Anne babam hasta. Orası artık güvenli bölge. Bu yüzden dönme kararı aldık" diye konuştu.

Sabah

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