Son dakika: Suriyelilerden Türkiye'deki akrabalarına çağrı: Türk askeri burada gelin artık
Son dakika haberine göre; 2011'de Suriye'de çıkan iç savaş sonrası Türkiye'ye göç eden ve yaklaşık 9 yıldır Ümraniye'de yaşayan 23 Suriyeli mülteci Ümraniye Belediyesi'nin desteğiyle Suriye'ye yolcu edildi. Mülteciler, “Ailemiz aradı, ‘Türk askeri burada. Burası güvenli, gelin artık’ dediler. Biz de dönüyoruz” dedi.
Suriyeli mülteciler Cilvegözü sınır kapısında yapılacak işlemlerinin ardından, hazırlanan araçlarla Mümbiç'e geçecek. Ümraniye Belediyesi bundan sonra da Suriyeli mültecilerden gelecek talep doğrultusunda ek seferler düzenlemeye devam edecek.
Sekiz kişilik ailenin babası Velid İbrahim (40), "Biz 5 yıldır Türkiye'deyiz. Türk halkından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Allah razı olsun. Türkiye bize sahip çıktı. Ancak ailemiz bizi aradı. 'Burası artık güvenli. Türk askeri burada. Gelin artık' dediler. Ben Avrupa'ya gitmek istemedim. Benim vatan hasretim başka. Ailem de çağırınca ülkemize dönüyoruz. Biz Türkiye'den çok memnunduk. Suriye ve Türk halkı kardeştir. İnşaallah ileride Türkiye'ye ziyarete gelmek istiyorum" dedi.
Dokuz kişilik ailenin babası Abdullatif İbrahim (43) ise "6 yıldır Türkiye'de yaşıyoruz. Tük halkına, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum. Biz Türk halkından razıyız. Anne babam hasta. Orası artık güvenli bölge. Bu yüzden dönme kararı aldık" diye konuştu.
Sabah
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