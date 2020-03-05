Son dakika: Bakan Süleyman Soylu açıklamıştı! 1000 Özel Harekatçı Edirne sınırına sevk ediliyor
Son dakika haberine göre; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Meriç Nehri boyunca bin Özel Harekat polisinin yerleştirileceği açıklamasının ardından farklı illerden ekipler Edirne’ye ulaştı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Edirne Valiliğini ziyaret ettikten sonra yaptığı açıklamada Yunanistan güvenlik güçlerinin göçmenlere sınır hattında uyguladığı işkence ve zulme karşı tedbirlerin artırılacağı ve sınır hattında güvenliği sağlamak üzere Meriç Nehri boyunca bin Özel Harekat polisinin yerleştirileceği açıklamasının ardından Türkiye'nin farklı illerinden çok sayıda Özel Harekat polisi otobüslerle Edirne'ye sevk edilmeye başladı.
BAKAN SÜLEYMAN SOYLU DUYURMUŞTU
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bin özel harekat polisini Meriç'in tüm sınır sistemine getiriyoruz, tam donanımlı, geri itmeleri engellemek amacıyla." dedi.
Bakan Soylu, Edirne'de Türkiye-Yunanistan sınırındaki sığınmacı hareketliliği ve bölgeyi havadan inceledikten sonra Valiliğe gitti.
Soylu, Valilik binasında sığınmacı hareketliği hakkında brifing aldı.
Daha sonra Valilik önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Soylu, Yunanistan'ın geçen yıl 7 bin 300, bir önceki yıl 7 bin 600 FETÖ'cüyü seve seve aldığını söyledi.
Bunun sadece Yunanistan'ın değil Avrupa'nın ortak kararı olduğunu anlatan Soylu, "Bu çok net ve açıktır. Buna en ufak bir ses çıkarmayanlar bugün tüm insani hakkıyla burada sığınma talep edenlere insani kuralların tamamen dışında davranmaktadırlar. Ne demektir? Sen çiftçilere av tüfeği vereceksin, masum insanların üzerine av tüfeğiyle beraber saldıracaksın." dedi.
Yunan medyası, makamları ve bakanlarının yalan üzerine yalan konuştuklarını belirten Bakan Soylu, şunları kaydetti:
"Biz niye karşı tarafa gaz sıkalım. Biz insanların geçmesi için, eğer geçmek istiyorlarsa, buyurun geçin. 'Biz engellemiyoruz' diyoruz. Türkiye niye Yunan tarafına gaz sıksın. Gaz sıkan Yunan tarafıdır, bizim karakollarımıza gaz sıkıyorlar. Biz de buna mukabele ediyoruz. Şu andan itibaren, sabah itibarıyla Türk Silahlı Kuvvetlerimizle de konuştuk, gerekli tedbirleri de aldık, bin özel harekat polisini, Meriç'in tüm sınır sistemine getiriyoruz, tam donanımlı, geri itmeleri engellemek amacıyla. Tekrar söylüyorum; geri itmeleri engellemek amacıyla tam donanımlı bin özel harekat polisini sabah itibarıyla intikal ettirdik ve zodyak botlarıyla beraber artık orada insanlara kötü muamele edenlere fırsat tanınmayacak. Onların uluslararası kural ihlali çerçevesinde gerçekleşen birtakım girişimlerini engelleyebilecek seviyede kendi sınırlarımızı bu vesileyle bir geri itmeden kurtarabilecek seviyede gerekli tedbirlerimizi aldığımızı ifade etmek istiyorum."
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