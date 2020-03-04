Suudi Arabistan'dan umre açıklaması
Daha önce tüm umre ziyaretlerinin koronavirüs nedeniyle durdurulduğunu açıklayan Suudi Arabistan'dan bir duyuru daha geldi. Suudi Arabistan, kendi vatandaşlarına ve topraklarında yaşan kişilere de umre ziyaretlerini geçici olarak durdurdu.
Suudi Arabistan, koronavirüs nedeniyle vatandaşlarının ve ülkede ikamet edenlerin umre ziyaretlerini geçici olarak durdurdu.
Suudi Arabistan geçtiğimiz hafta yeni tip koronavirüs nedeniyle tüm umre ziyaretlerini geçici olarak askıya aldığını duyurmuştu.
Ülke, "Sağlık otoritelerinin tavsiyesi ve virüsün yayılmasının önlenmesi amacıyla alınan koruyucu tedbirler kapsamında, umre ya da Mescid-i Nebevi ziyareti için Suudi Arabistan'a girişlerin geçici olarak askıya alınmasına karar verilmiştir." açıklaması yapmıştı.
Suudi Arabistan bugün de kendi vatandaşlarının ve ülkede ikamet edenlerin umre ziyaretlerini geçici olarak durdurma kararı aldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Çinlilerin Türk korkusu! Yıllar sonra ortaya çıktı...
- O ülkede koronavirüs alarmı! Tüm okullar tatil edildi
- Sırbistan'dan mülteci açıklaması
- Suudi Arabistan koronavirüs nedeniyle "umre" kararı
- İran Cumhurbaşkanı Ruhani'ye koronavirüs şoku!
- AB'de koronavirüs paniği! Test sonucu pozitif çıktı...
- Rusya'dan Erdoğan-Putin zirvesiyle ilgili açıklama
- ABD'den anlaşma sonrası ilk hava saldırısı
- İsrail kapılarını kapattı!
- Irak'tan flaş karar! O bölgede cemaatle namaz kılınmayacak
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Antalyaspor Alanyaspor maçı canlı yayın hangi kanalda? Antalya Alanya kupa maçı ne zaman, saat kaçta?
- Emekli banka promosyonu ne zaman ödenecek? 2020 Yapı Kredi, Ziraat, Halkbank emekli promosyonu ne kadar?
- Son dakika: Corona virüsü kaç kişi öldü? Koronavirüs belirtileri nedir, aşısı var mı?
- Emekli maaşı banka değişikliği nasıl yapılır? 2020 bankaların promosyon ücretleri ne kadar?
- POMEM sonuçlarında heyecan dorukta! 26. Dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
- 4 Mart evde bakım maaşı yattı mı? 2020 evde bakım maaşı yatan iller hangileri?
- TOKİ Kayseri Melikgazi kura sonuçları sorgulama ekranı! 2020 TOKİ kura sonuçları isim listesi açıklandı mı?
- Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç TL? SSK, SSK, Bağkur banka promosyonu ne zaman verilecek?
- Aşkın Sayarı kimdir, kaç yaşında? Ünlü astrolog Nuray Sayarı'nın eşi Aşkın Sayarı ne iş yapıyor?
- Son dakika: Altın fiyatları zirvede! 4 Mart anlık altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek, tam altın fiyatları
- Dolarda son dakika hareketliliği: 4 Mart euro ve dolar ne kadar? Güncel döviz kurları
- EDHO neden yok? ATV Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 159. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?