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Suudi Arabistan'dan umre açıklaması

DÜNYA
Giriş Tarihi: 04.03.2020
SUUDİ ARABİSTAN'DAN UMRE AÇIKLAMASI

Daha önce tüm umre ziyaretlerinin koronavirüs nedeniyle durdurulduğunu açıklayan Suudi Arabistan'dan bir duyuru daha geldi. Suudi Arabistan, kendi vatandaşlarına ve topraklarında yaşan kişilere de umre ziyaretlerini geçici olarak durdurdu.

Suudi Arabistan, koronavirüs nedeniyle vatandaşlarının ve ülkede ikamet edenlerin umre ziyaretlerini geçici olarak durdurdu.

Suudi Arabistan geçtiğimiz hafta yeni tip koronavirüs nedeniyle tüm umre ziyaretlerini geçici olarak askıya aldığını duyurmuştu.

Ülke, "Sağlık otoritelerinin tavsiyesi ve virüsün yayılmasının önlenmesi amacıyla alınan koruyucu tedbirler kapsamında, umre ya da Mescid-i Nebevi ziyareti için Suudi Arabistan'a girişlerin geçici olarak askıya alınmasına karar verilmiştir." açıklaması yapmıştı.

Suudi Arabistan bugün de kendi vatandaşlarının ve ülkede ikamet edenlerin umre ziyaretlerini geçici olarak durdurma kararı aldı.

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