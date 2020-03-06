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Milli Savunma Bakanlığı: 21 rejim askeri etkisiz hale getirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.03.2020
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MSB'DEN AÇIKLAMA: 21 REJİM ASKERİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Son dakika haberleri...  Esad rejimine ait bazı unsurların etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bahar Kalkanı Harekâtı'nda 5 Mart tarihinde kahraman silah arkadaşımızın şehit edilmesini müteakip ile 16:00 civarında icra edilen atışlarla Rejime ait 2 top ve 2 imha edilmiş, 21 Rejim askeri etkisiz hale getirilmiş, şehidimizin kanı yerde bırakılmamıştır." ifadelerine yer verildi.

Esad rejimine ait bazı unsurların etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bahar Kalkanı Harekâtı'nda 5 Mart tarihinde kahraman silah arkadaşımızın şehit edilmesini müteakip ile 16:00 civarında icra edilen atışlarla Rejime ait 2 top ve 2 imha edilmiş, 21 Rejim askeri etkisiz hale getirilmiş, şehidimizin kanı yerde bırakılmamıştır." ifadelerine yer verildi.

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