Milli Savunma Bakanlığı: 21 rejim askeri etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı Esad rejimine ait bazı unsurların etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bahar Kalkanı Harekâtı'nda 5 Mart tarihinde kahraman silah arkadaşımızın şehit edilmesini müteakip SİHA ile 16:00 civarında icra edilen atışlarla Rejime ait 2 top ve 2 ÇNRA imha edilmiş, 21 Rejim askeri etkisiz hale getirilmiş, şehidimizin kanı yerde bırakılmamıştır." ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı Esad rejimine ait bazı unsurların etkisiz hale getirildiğini duyurdu.



Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bahar Kalkanı Harekâtı'nda 5 Mart tarihinde kahraman silah arkadaşımızın şehit edilmesini müteakip SİHA ile 16:00 civarında icra edilen atışlarla Rejime ait 2 top ve 2 ÇNRA imha edilmiş, 21 Rejim askeri etkisiz hale getirilmiş, şehidimizin kanı yerde bırakılmamıştır." ifadelerine yer verildi.