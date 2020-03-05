Moskova'dan çıkan ateşkes kararı sonrası Selçuk Bayraktar'dan dikkat çeken paylaşım
Başkan Erdoğan ile Putin'in Moskova'da gerçekleştirdiği görüşmeden ateşkes kararının çıkmasının ardından Selçuk Bayraktar Twitter'da dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Bayraktar, Bahar Kalkanı Harekatı'nda büyük başarılara imza atan SİHA'larla ilgili paylaşımında "Görev verildiğinde her daim hazırız... 05.03.2020 21:45" ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün Rusya'nın başkenti Moskova'da görüştü. Erdoğan ve Putin görüşmesinin ardından iki lider ortak basın toplantısı düzenledi. İki ülke arasında Moskova'da İdlib anlaşması sağlandı.
HER DAİM GÖREVE HAZIRIZ
İdlib için ateşkes anlaşmasının imzalandığı saatlerde Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Bahar Kalkanı Harekatı'nda büyük başarılara imza atan SİHA'larla ilgili paylaşımda bulundu.
Bayraktar yaptığı paylaşımda, "Görev verildiğinde her daim hazırız... 05.03.2020 21:45" ifadelerini kullandı.
TÜRKİYE VE RUSYA İDLİB'DE ATEŞKES ÜZERİNDE ANLAŞTI
Türkiye ile Rusya, İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki temas hattı boyunca tüm askeri faaliyetlerin 6 Mart 2020'de saat 00:01'den itibaren durdurulmasında anlaştı. İki ülke, ayrıca M4 karayolunun kuzeyinde 6 kilometre ve güneyinde 6 kilometre derinliğinde bir güvenli koridor tesis edilmesinde ve M4 karayolunun bir bölümünde ortak devriyeler konusunda uzlaştı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in açıklamalarının ardından iki ülkenin Dışişleri Bakanları Mevlüt Çavuşoğlu ve Sergey Lavrov, tarafların üzerinde uzlaştığı "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesindeki Durumun İstikrarlaştırılmasına İlişkin Muhtıraya Ek Protokol"ü okudu.
Protokole göre, Türkiye ve Rusya, Suriye'deki ateşkes rejiminin uygulanmasının garantörleri olarak, Suriye'de Gerginliği Azaltma Bölgeleri Oluşturulmasına İlişkin 4 Mayıs 2017 tarihli Muhtıra ve İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesindeki Durumun İstikrarlaştırılmasına İlişkin 17 Eylül 2018 tarihli Muhtıra'yı hatırda tutarak, Suriye'nin egemenliğine, bağımsızlığına, birliğine ve toprak bütünlüğüne olan kuvvetli taahhütlerini yineledi.
Taraflar, terörizmin tüm tezahürleriyle mücadele ile BM Güvenlik Konseyi tarafından terörist olarak tanımlanan tüm grupların ortadan kaldırılması yönündeki kararlılıklarını yinelerken, sivillerin ve sivil altyapının hedef alınmasının hiçbir şekilde mazur görülemeyeceğini kabul etti.
Taraflar, Suriye ihtilafının askeri çözümünün olamayacağının ve ihtilafın yalnızca Suriyelilerin öncülüğünde ve sahipliğinde, BM kolaylaştırıcılığında BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararıyla uyumlu siyasi süreç yoluyla sona erdirilebileceğinin altını çizdi.
İnsani krizin daha da kötüleşmesinin önlenmesinin, sivillerin korunmasının, ihtiyaç sahibi tüm Suriyelilere önkoşulsuz ve ayrım gözetmeksizin koruma ve insani yardım sağlanmasının, keza ülke içinden yerinden edilmelerin önlenmesi ile mültecilerin ve ülke içinde yerinden edilen kişilerin güvenli ve gönüllü olarak Suriye'deki asıl ikamet yerlerine geri dönüşlerinin kolaylaştırılmasının önemini vurgulayan taraflar, şu hususlarda mutabık kaldı:
"İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki temas hattı boyunca tüm askeri faaliyetler 6 Mart 2020 tarihinde saat 00:01'den itibaren durdurulacak.
M4 karayolunun kuzeyinde 6 kilometre ve güneyinde 6 kilometre derinliğinde bir güvenli koridor tesis edilecek. Güvenli koridorun işleyişine dair ayrıntılı esas ve usuller, Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu Savunma Bakanlıkları arasında 7 gün içinde kararlaştırılacak.
Türk-Rus ortak devriyeleri, 15 Mart 2020 tarihinde M4 karayolunun Trumba'dan (Serakib'in 2 kilometre batısı) Ain Al Havr'a kadar olan kesimi boyunca başlatılacak."
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