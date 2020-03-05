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Başkan Erdoğan Rusya'dan ayrıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.03.2020
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BAŞKAN ERDOĞAN RUSYA'DAN AYRILDI

Başkan Recep Tayyip 'da Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği görüşmede alınan kararları açıkladı. Ateşkes anlaşması yapıldığını ve 6 Mart saat 01:00 ile yürürlüğe gireceğini belirten Erdoğan, Rusya'nın başkenti Moskova'dan ayrıldı.

Başkan Recep Tayyip , özel uçak "TC-TUR" ile saat 21.20'de 'nın başkenti Moskova'dan ayrıldı.

Erdoğan'ı, Vnukovo-II Havalimanı'ndan, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Devlet Protokolü Genel Müdürü İgor Bogdashev, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar ve Büyükelçilik yetkilileri uğurladı.

Başkan Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal da Rusya'dan ayrıldı.

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