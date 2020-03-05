İran'ın eski Suriye Büyükelçisi Şeyhülislam koronavirüsten hayatını kaybetti
İran’ın eski Suriye Büyükelçisi ve İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif’in bir önceki danışmanı Hüseyin Şeyhülislam’ın korona virüsü nedeniyle yattığı hastanede 67 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi.
İran'ın eski Suriye Büyükelçisi ve İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif'in bir önceki danışmanı Hüseyin Şeyhülislam'ın koronavirüsü nedeniyle yattığı hastanede 67 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi.
İran İslam Koalisyonu Partisinin Merkez Yürütme Kurulu üyesi ve Tahran milletvekili Fatıma Rehber'in de koronavirüsü nedeniyle komada olduğu açıklanmıştı.
İran Meclis Başkan Yardımcısı Abdulrıza Mısri, daha önce yaptığı açıklamada 23 milletvekilinde koronavirüsü görüldüğünü duyurmuştu.
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