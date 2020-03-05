05 Mart 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

İran'ın eski Suriye Büyükelçisi Şeyhülislam koronavirüsten hayatını kaybetti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.03.2020
ABONE OL
ŞEYHÜLİSLAM KORONAVİRÜSTEN HAYATINI KAYBETTİ

’ın eski Suriye Büyükelçisi ve İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif’in bir önceki danışmanı ’ın korona virüsü nedeniyle yattığı hastanede 67 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi.

'ın eski Suriye Büyükelçisi ve İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif'in bir önceki danışmanı 'ın koronavirüsü nedeniyle yattığı hastanede 67 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi.

İran İslam Koalisyonu Partisinin Merkez Yürütme Kurulu üyesi ve Tahran milletvekili Fatıma Rehber'in de koronavirüsü nedeniyle komada olduğu açıklanmıştı.

İran Meclis Başkan Yardımcısı Abdulrıza Mısri, daha önce yaptığı açıklamada 23 milletvekilinde koronavirüsü görüldüğünü duyurmuştu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN