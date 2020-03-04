Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Avrupa'ya uyarı: Bizi aldatmaya kalkmayın

Partisinin grup toplantısında göçmen kriziyle ilgili konuşan Başkan Erdoğan, "Kalkıp 350 +350 milyon euro yardım göndermeye hazırız diyor. 10 yıldır, 4 milyon mülteciyi topraklarında barındıran Türkiye'ye böyle bir destek verdiniz mi? Bugün geliyorlar, konuşacağız. Vermediler, vermiyorlar. Çünkü ikircikli davranıyorlar. Bunların tek yüzü yok. Verecekseniz verirsiniz, vermeyecekseniz vermezsiniz. Bizi aldatmaya kalkmayın. 40 milyar doları harcayan Türkiye, bir 40 milyar dolar daha harcar." diyerek Avrupa'ya uyarıda bulundu.

Başkan Erdoğan partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Konuşmasında Bahar Kalkanı Harekatı hakkında da bilgi veren Erdoğan, yaşana göç krizi için Avrupa ve Yunanistan'ı uyararak, "Avrupa ülkeleri sorunu çözmek istiyorlarsa, Türkiye'nin Suriye'de gerçekleştirmeye çalıştığı çözüme destek vermelidir" diye konuştu

Erdoğan'ın açıklamasının o kısmı şöyle:

GÖÇ KRİZİ

Bize düşen bu insanların yeniden evlerine dönerek, huzur ve güven içinde yaşayabilecek iklimi vermektir. Sivilleri öldürerek, halksız bir devletin katliamından kaçanlar Türkiye'ye yöneliyorsa bu bizim vicdanımız, ahlakımızdır. 36 şehit verdiğimiz saldırının ardından sınırlarımızı açma kararı almıştık. Bu tamamen uluslararası hukuka uygundur. Bugün mültecilerini sınırlarını kapatan, onları döverek, vurarak geri göndermeye çalışan her Avrupa ülkesi İnsan Hakları Beyannamesi'ni çiğnemektedir. Botları şişleyerek batırıyor. Yunanistan 2. Dünya Savaşı sırasında sürgünde kurduğu hükümetle varlığını devam ettirmeye çalışıyordu. Nazi saldırılarından kaçarak Suriye'ye sığınan Yunanları gösteren fotoğrafı hatırlatmak istiyorum. Türkiye, Yunanistan'ın açlıkla boğuştuğu bu dönemde, gemilerle gıda yardımıyla komşusuna destek vermiştir. Pek çok Yunanlı ülkemizde huzur ve güven içinde yaşamıştır. Her türlü yolu deneyen Yunanlı bir gün bu merhamete kendilerinin de ihtiyacı olduğunu unutmamalı.

"BİZİ ALDATMAYA KALKMAYIN"

Kalkıp 350 +350 milyon euro yardım göndermeye hazırız diyor. 10 yıldır, 4 milyon mülteciyi topraklarında barındıran Türkiye'ye böyle bir destek verdiniz mi? Bugün geliyorlar, konuşacağız. Vermediler, vermiyorlar. Çünkü ikircikli davranıyorlar. Bunların tek yüzü yok. Verecekseniz verirsiniz, vermeyecekseniz vermezsiniz. Bizi aldatmaya kalkmayın. 40 milyar doları harcayan Türkiye, bir 40 milyar dolar daha harcar. Avrupa ülkeleri sorunu çözmek istiyorlarsa, Türkiye'nin Suriye'de gerçekleştirmeye çalıştığı çözüme destek vermelidir. Faşizmin ayak seslerinin daha çok duyulduğu Avrupa ülkeleri için böyle bir durum gerçek bir felaket anlamı taşıyacaktır. Böyle durumlarda Avrupa toplumları önce kendi komşularının gırtlağına sarılmaktadır. Umudumuz, AB'nin gerçekleri görmesidir."