Odatv'nin skandal MİT haberi sonrası harekete geçildi! Haber Müdürü Barış Terkoğlu gözaltına alındı

Odatv geçtiğimiz günlerde Libya'da şehit düşen iki MİT mensubundan birinin kimliğini yaptığı haberle deşifre etti. Skandal haber sonrası harekete geçen emniyet Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu'nu gözaltına aldı. Odatv'nin skandal haberi sonrası sosyal medyada #odatvihaneti başlığı ile Odatv'ye tepki yağdı. Kimi kullanıcılar Odatv'nin bu yaptığını Cumhuriyet Gazetesinin "MİT Tırları" ihanetine benzetti.

SON DAKİKA: Libya'da Hafter milisleri tarafından düzenlenen saldırıda iki güvenlik personeli şehit oldu. Şehitlerin kimlikleri açıklanmadı ve resmi bir cenaze töreni düzenlenmedi. Olay ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada şehitlerin MİT mensubu olduğunu bu ailelerinin deşifre olmaması için isimlerinin açıklanmadığını söylemişti.



ODATV DEŞİFRE ETTİ! AİLELERİNİ ZORA SOKTU



Odatv geçtiğimiz günlerde Libya'da şehit düşen 2 MİT mensubundan birinin kimliğini yaptığı haberle deşifre etti. Skandal haber sonrası harekete geçen emniyet Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu'nu gözaltına aldı.



Gözaltı kararının, 'Sessiz, sedasız ve törensiz defnedilen Libya şehidi MİT mensubunun cenaze görüntülerine Odatv ulaştı' başlıklı haber nedeniyle olduğu iddia edildi.







MİT KANUNUNA GÖRE SUÇ TEŞKİL EDİYOR!



937 SAYILI MİT KANUNU MADDE 28'DE; "MİT mensupları ve ailelerinin kimliklerini,makam, görev ve faaliyetlerini herhangi bir yolla ifşa edenler…üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezası verilir.



SOSYAL MEDYADAN BÜYÜK TEPKİ YAĞDI!



Odatv'nin skandal haberi sonrası sosyal medyada #odatvihaneti başlığı ile Odatv'ye tepki yağdı. Kimi kullanıcılar Odatv'nin bu yaptığını Cumhuriyet Gazetesinin "MİT Tırları" ihanetine benzetti.