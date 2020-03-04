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Odatv'nin skandal MİT haberi sonrası harekete geçildi! Haber Müdürü Barış Terkoğlu gözaltına alındı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.03.2020 Güncelleme Tarihi: 04.03.2020
ODATV'NİN SKANDAL MİT HABERİ SONRASI HAREKETE GEÇİLDİ!

Odatv geçtiğimiz günlerde 'da şehit düşen iki mensubundan birinin kimliğini yaptığı haberle deşifre etti. Skandal haber sonrası harekete geçen emniyet Müdürü 'nu gözaltına aldı. Odatv'nin skandal haberi sonrası #odatvihaneti başlığı ile Odatv'ye tepki yağdı. Kimi kullanıcılar Odatv'nin bu yaptığını "MİT Tırları" ihanetine benzetti.

SON DAKİKA: 'da Hafter milisleri tarafından düzenlenen saldırıda iki güvenlik personeli şehit oldu. Şehitlerin kimlikleri açıklanmadı ve resmi bir cenaze töreni düzenlenmedi. Olay ile ilgili yaptığı açıklamada şehitlerin mensubu olduğunu bu ailelerinin deşifre olmaması için isimlerinin açıklanmadığını söylemişti.

ODATV DEŞİFRE ETTİ! AİLELERİNİ ZORA SOKTU

Odatv geçtiğimiz günlerde Libya'da şehit düşen 2 MİT mensubundan birinin kimliğini yaptığı haberle deşifre etti. Skandal haber sonrası harekete geçen emniyet Müdürü 'nu gözaltına aldı.

Gözaltı kararının, 'Sessiz, sedasız ve törensiz defnedilen Libya şehidi MİT mensubunun cenaze görüntülerine Odatv ulaştı' başlıklı haber nedeniyle olduğu iddia edildi.



MİT KANUNUNA GÖRE SUÇ TEŞKİL EDİYOR!

937 SAYILI MİT KANUNU MADDE 28'DE; "MİT mensupları ve ailelerinin kimliklerini,makam, görev ve faaliyetlerini herhangi bir yolla ifşa edenler…üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezası verilir.

SOSYAL MEDYADAN BÜYÜK TEPKİ YAĞDI!

Odatv'nin skandal haberi sonrası #odatvihaneti başlığı ile Odatv'ye tepki yağdı. Kimi kullanıcılar Odatv'nin bu yaptığını "MİT Tırları" ihanetine benzetti.

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