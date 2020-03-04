Son dakika: Başkan Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı'nı kabul etti
Giriş Tarihi: 04.03.2020 Güncelleme Tarihi: 04.03.2020
Son dakika haberine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
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