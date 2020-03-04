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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Putin ile görüşmesi öncesi flaş açıklama

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.03.2020 Güncelleme Tarihi: 04.03.2020
ERDOĞAN'DAN PUTİN İLE GÖRÜŞMESİ ÖNCESİ FLAŞ AÇIKLAMA

SON DAKİKA HABERİ: Başkan , Rusya Devlet Başkanı ile yapacağı görüşmeden beklentisinin, bölgede süratli bir ateşkesi sağlayabilmek olduğunu söyledi.

Başkan , 'de katıldığı grup toplantısından sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Putin ile görüşmesi öncesi flaş açıklama: Beklentimiz... SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN'DAN PUTİN İLE GÖRÜŞMESİ ÖNCESİ FLAŞ AÇIKLAMA: BEKLENTİMİZ...

Erdoğan, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'in "'nin mühimmat konusunda bir talebi olursa biz bu konuda destek veririz" sözlerinin hatırlatılması üzerine, "Ben Sayın Trump'a bu tür taleplerimizi ilettim" dedi.



"BEKLENTİMİZ ATEŞKES SAĞLAMAK"

Başkan Erdoğan, Putin ile yapacağı görüşmeyle ilgili "Yarın ki ziyaretten beklentiniz nedir?" sorusuna ise "Bölgede süratli bir ateşkesi sağlayabilmek" cevabını verdi.



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