04 Mart 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

İYİ Parti'li İsmail Koncuk Aylin Cesur'un şehit cenazesindeki skandal hareketini böyle savundu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.03.2020 Güncelleme Tarihi: 04.03.2020
ŞEHİT CENAZESİNDEKİ SKANDALI BÖYLE SAVUNDU!

Perşembe günü ’de katil Esad rejiminin düzenlediği hava saldırısında şehit düşen ’in ’daki cenaze namazı esnasında İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur’un cemaatin önüne geçip fotoğraf çektirmesi büyük tepki çekti. İYİ Partili , bu skandal hareketi, “Milletvekilimiz Aylin Cesur’un namaz sonrası, protokole girerek, başını kapatarak dua etmesinin neresi yanlış?” diyerek savundu.

'de rejim unsurlarının kalleş saldırısı sonucu şehit olan 'in 1 Mart günü 'daki cenaze törenine İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur da katıldı. Cesur'un, namazın sonuna doğru cemaatin önüne geçmesinin yanı sıra kürklü beyaz mantosu, beyaz başörtüsü, makyajı tartışıldı.

İslam hukuku uzmanı Prof. Dr. Abdullah Kahraman ise "Saf düzeninde tertip bellidir. Temel kaidelerden biri namaz kılanların önünden geçilmemesidir. Saf düzenini dikkate almayıp en önde tek başına durmaya çalışmak adaba aykırıdır" diyerek Cesur'u eleştirdi.

İYİ Partili vekil Aylin Cesur’dan şehit cenazesinde skandal hareket İYİ PARTİLİ VEKİL AYLİN CESUR’DAN ŞEHİT CENAZESİNDE SKANDAL HAREKET

BU DİN SADECE ERKEKLERE DEĞİL
Acıbadem Üniversitesi Öğretim Üyesi İlahiyatçı Emre Dorman da "Namaz kılınırken en öne neden geçmek durumunda kaldığını en iyi kendisi bilip açıklayacaktır. Bu din sadece erkeklere inmiş değildir. Kadınlar da erkekler kadar her anlamda hak sahibidir. Kur'an ayetleri de ibadetlerdeki haklar anlamında kadın ve erkek arasında ayrım yapmaz." dedi.

KONCUK: NERESİ YANLIŞ?
Hürriyet'te yer alan habere göre, İYİ Parti Adana Milletvekili , hesabından, "Elbiselerden beyaz olanları giyin. Çünkü onlar en hayırlı giyeceklerinizdir. Ölülerinizi de beyazla kefenleyin" hadisini paylaşarak Cesur'u şöyle savundu: "Dolayısıyla cenazelerde matemi ifade etmek için siyah giyinmenin dinle alakası olmadığı ifade edilmiştir. Milletvekilimiz Aylin Cesur'un namaz sonrası, protokole girerek, başını kapatarak dua etmesinin neresi yanlış? Kadın olması mı? Efendim, beyaz ve şık giyinmiş. Bu saldırıyı doğru bulmuyorum."

ŞOV İÇİN GİTMİŞ
Sosyal medyadan gelen tepkilerden bazıları ise şöyle:

"Yahu yazıktır ayıptır günahtır.

Kusura bakmayın Sn. Vekilim. Siz oraya show için gitmişsiniz. Kürkünüz çok güzel, o ojeli parmakla da abdest olmaz.

Bari namaz kılanın önünden geçmeyin.

Aylin Hanım daha çok düğün davetine gider gibi gelmişsiniz...!

Piar çalışması mı?"

Yeniçağ gazetesi, İYİ Partili Aylin Cesur'un şehit cenazesindeki skandal hareketini aklamaya kalktı YENİÇAĞ GAZETESİ, İYİ PARTİLİ AYLİN CESUR'UN ŞEHİT CENAZESİNDEKİ SKANDAL HAREKETİNİ AKLAMAYA KALKTI

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN