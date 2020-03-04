Son dakika: Ankara'da FETÖ'ye operasyon! 18 şüpheli gözaltına alındı
Giriş Tarihi: 04.03.2020 Güncelleme Tarihi: 04.03.2020
Son dakika haberi... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'nün emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında 18 şüpheli gözaltına alındı.detaylar gelecek...
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