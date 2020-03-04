04 Mart 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika: Ankara'da FETÖ'ye operasyon! 18 şüpheli gözaltına alındı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.03.2020 Güncelleme Tarihi: 04.03.2020
ANKARA'DA FETÖ'YE OPERASYON!

Son dakika haberi... Cumhuriyet Başsavcılığının 'nün emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında 18 şüpheli gözaltına alındı.

detaylar gelecek...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN