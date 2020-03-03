03 Mart 2020, Salı
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Van'da terör örgütü PKK’nın adını kullanıp tehditler savuran şahıs tutuklandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.03.2020 Güncelleme Tarihi: 03.03.2020
PKK’NIN TEHDİDİNE GEÇİT YOK! TUTUKLANDI

Yurt içinde terör operasyonları hız kesmeden devam ediyor. 'da terör örgütü 'nın adını kullanarak 'tehditte bulunmak' suçundan yakalanan şahıs, mahkemece tutuklandı.

/ terör örgütünün faaliyetlerini deşifre etmeye yönelik çalışmalarını aralıksız sürdüren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erciş ilçesine bağlı Çelebibağ Mahallesi'nde bir kişinin terör örgütü PKK'nın adını kullanarak tehditte bulunduğu ihbarını aldı. Tespit edilen adreste gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Son dakika: MSB: Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine sızmaya çalışan 24 PKK-YPG'li öldürüldü SON DAKİKA: MSB: FIRAT KALKANI VE ZEYTİN DALI BÖLGELERİNE SIZMAYA ÇALIŞAN 24 PKK-YPG'Lİ ÖLDÜRÜLDÜ
Son dakika: MSB'den flaş açıklama: 56 PKK-YPG'li öldürüldü SON DAKİKA: MSB'DEN FLAŞ AÇIKLAMA: 56 PKK-YPG'Lİ ÖLDÜRÜLDÜ
Hakkari'de PKK operasyonu! HAKKARİ'DE PKK OPERASYONU!

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