Van'da terör örgütü PKK’nın adını kullanıp tehditler savuran şahıs tutuklandı
Giriş Tarihi: 03.03.2020 Güncelleme Tarihi: 03.03.2020
Yurt içinde terör operasyonları hız kesmeden devam ediyor. Van'da terör örgütü PKK'nın adını kullanarak 'tehditte bulunmak' suçundan yakalanan şahıs, mahkemece tutuklandı.
PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerini deşifre etmeye yönelik çalışmalarını aralıksız sürdüren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erciş ilçesine bağlı Çelebibağ Mahallesi'nde bir kişinin terör örgütü PKK'nın adını kullanarak tehditte bulunduğu ihbarını aldı. Tespit edilen adreste gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
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