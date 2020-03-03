İdlib şehidi Emre Baysal'ın kardeşi Yunus Baysal, Başkan Erdoğan'a söyledi: Askerde kalmak istiyorum!
Suriye'nin İdlib şehrinde Beşar Esad rejimi tarafından düzenlenen hain hava saldırısında şehit olan Uzman Onbaşı Emre Baysal'ın halen Konya’da askerlik yapan kardeşi Yunus Baysal, Başkan Erdoğan ile arasında geçen diyalogda “Geri kalan hayatımda askeriyede görev almak istiyorum" dediğini açıkladı.Suriye İdlib'deki hava saldırısında şehit olan Uzman Onbaşı Emre Baysal'ın evine taziye ziyaretleri devam ediyor. Şehidin Sancaktepe'deki baba evine Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, önceki gün taziye ziyaretinde bulundu. Erdoğan, şehit babası Uğur Baysal ve Konya'da asker olan kardeşi Yunus Baysal ile sohbet etti.
Yunus Baysal, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a askerde kalmak istediğini söyledi.
"ÜZÜLDÜK AMA ÇOK GURURLUYUZ"
Şehidin kardeşi Yunus Baysal, "Biz dört kardeşiz, bir tane küçük kız kardeşimiz var. Ben askerliğimi Konya'da yapıyorum, 55 günüm kaldı. Şehit haberini aldık, üzüldük ama çok gururluyuz. Bin tane Emre, bin tane Rahim, bin tane Yunus bu vatana feda olsun. Buradaki herkesin seve seve bu vatan için canını vereceğini biliyorum. Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun, desteğini bizden esirgemedi. Her zaman yanımızda bulundu, eşiyle beraber" dedi.
"ABİMLE EN SON ASKERE GİTMEDEN ÖNCE GÖRÜŞTÜM"
Konya'nın Kulu ilçesinde Ömeranlı Jandarma Karakolu'nda askerlik görevini yaptığını söyleyen Yunus Baysal, "Ben abimle en son askere gitmeden önce görüştüm. Yani uzun süredir görüşmüyordum. Telefonla görüşüyorduk. En son bir hafta önce görüşmüştüm. O zaman ev arkadaşı şehit düşmüştü. Ondan sonra zaten görüşemedik. Normalde ben kuaförüm, berberim. 13 yıldır burada berberlik yapıyorum. Geri kalan hayatımda askeriyede görev almak istiyorum" diye konuştu.
"DÜĞÜNÜNÜ YAPACAKTI, ONDAN SONRA GÖREV YERİNE GİDECEKTİ"
Yunus Baysal, "Abim nişanlıydı. Ayın 11'inde düğünümüz vardı. 1 ay önce izne geldi, ben burada yoktum, geldi evini ayarladı. Eşyalarını aldı. Hazırlığını yapıyordu. İdlib'ten geldikten sonra zaten düğünü yaklaşmıştı, düğününü yapacaktı. Ondan sonra görev yerine tekrar gidecekti. Nişanlısı da burada, o da çok üzgün. Yatakta şu an, yatıyor. Biraz dinlensin diye yatırdık onu. Üzgünler ama çok gururlular. Hepsinin başı dik. Abim güzel insandı. Allah ona nasip etti. Peygamber efendimizle komşu olmayı nasip etti. Kime sorarsanız sorun abim gerçekten çok güzel insandı. Kimseyi incitmemiştir. Bir karıncayı bile incitmemiştir. Allah bize de nasip etsin" dedi.
"AİLEM TOPARLANIR TOPARLANMAZ GİDECEĞİM"
Çocukluğundan beri askerlik hayali olduğunu söyleyen Baysal, "Zaten vatan sevgisi herkes de var. Tüm milletimizde var. Vatan dedin mi hemen herkes koşa koşa, seve seve gider. Abim desen onda da vatan sevgisi vardı. Amcam denizde uzmandı. Yani bizim sülalede asker çok var. Biz seve seve askeriyede görev almayı istiyoruz" şeklinde konuştu. Başkan Erdoğan'ın ziyareti hakkında konuşan Baysal, "Cumhurbaşkanımız sordu bana, 'Gidecek misin askere' diye. Ben de, 'Başkanım, ben görevimi borcumu bitireceğim. Kalıcı olarak kalmak istiyorum' dedim. Sağ olsunlar komutanlarımız 'istediğin kadar izin kullanabilirsin' dediler. Ailem toparlanır toparlanmaz hemen gideceğim. Görevimin başına döneceğim. Ben askerde olayım da ne olursa olsun. Seve seve gideceğimi herkes biliyor" dedi.
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