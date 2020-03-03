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Son dakika: İngiliz ajanının ölüm nedeni belli oldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.03.2020 Güncelleme Tarihi: 03.03.2020
SON DAKİKA: İNGİLİZ AJANININ ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU

Son dakika haberi... ajan soruşturmasında takipsizlik kararı! Ajanın ölüm nedenin intihar olduğu kesinleşti

İstanbul Karaköy'deki evinin önünde 11 Kasım 2019 günü ölü bulunan ajan James Gustaf Edward Le Mesurier ile ilgili yürütülen soruşturmada takipsizlik verildi. Ajanın ölümünün intihar sebebiyle gerçekleştiği kesinleşti.

İngiliz ajan James Gustaf Edward Le Mesurier, 11 Kasım 2019 tarihinde İstanbul Karaköy'deki evinin önünde ölü olarak bulunmuştu. Olay sonrası Mesurier'in 'intihar edip etmediği' araştırılmaya başlanılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada flaş bir gelişme yaşandı. Başsavcı Vekilince yürütülen soruşturmada takipsizlik kararı verildi.

İNTİHAR OLDUĞU KESİNLEŞTİ
Edinilen bilgiye göre, ajanın ölümünün intihar sebebi ile gerçekleştirildiği ortaya çıktı. Yüksekten düşme sonucu ölümü gerçekleşen Mesurier'in tanık beyanları ve güvenlik kamera kayıtları sonrası intihar ettiği kesinleşti.

YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI KALDIRILDI
Ayrıca James Gustaf Edward Le Mesurier'in eşi Heduing Christina hakkında verilen yurt dışına çıkış yasağının da kaldırıldığı öğrenildi.

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