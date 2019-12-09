Son dakika: İngiliz ajan Le Mesurier'in son görüntüleri ilk kez A Haber'de

İngiliz ajan James Gustaf Edward Le Mesurier'in ölümündeki gizemi aydınlatacak çok önemli görüntülere A Haber ulaştı. İngiliz ajanın ölmeden 6 saat önceki görüntüleri ortaya çıktı. A Haber canlı yayınında görüntüleri yorumlayan SABAH Gazetesi Özel İstihbarat Müdürü Abdurrahman Şimşek ve SABAH Gazetesi İstihbarat şefi Nazif Karaman, İngiliz ajanın ölümüyle ilgili çok çarpıcı bilgiler paylaştı.

A Haber 11 Kasım günü Beyoğlu'ndaki Kemankeş Mahallesi Ali Paşa Medresesi Sokağı'nda sabah 05.25'te cansız halde bulunan İngiliz ajan James Gustaf Edward Le Mesurier'in ölümündeki gizemi aydınlatacak çok önemli görüntülere ulaştı.

Elde edilen ilk görüntülerde Le Mesurier, öldüğü andan 6 saat kadar önce evine çok yakın mesafedeki tekel bayisinden eşi ve kendisine ikişer paket sigara alırken görülüyor. Ulaşılan ikinci görüntülerde ise Mesurier, evinin önünde kanlar içinde yerde cansız yatarken görülüyor. Bunlar İngiliz eski istihbarat subayının son görüntüleri. Bu iki görüntü ile ilgili en dikkat çekici ayrıntı, Le Mesurier'in (eşinin uyuduğu yönündeki ifadelerinin aksine) tekel bayisine girdiği kıyafetle ölü bulunduğu andaki kıyafetlerinin aynı olması. İngiliz ajan, tekel bayisine kolları katlanmış beyaz bir gömlek, krem rengi pantolon, kahverengi bir kemer ve yine krem rengi bir ayakkabı ile giriyor. Kolunda tahmini değeri 80 bin dolar olan Rolex marka pahalı bir saat var.