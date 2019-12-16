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Son dakika: İngiliz ajan Mesurier'in Adli Tıp raporu belli oldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.12.2019 Güncelleme Tarihi: 16.12.2019
İNGİLİZ AJAN MESURİER'İN ADLİ TIP RAPORU BELLİ OLDU

Son dakika haberi.. eski istihbarat subayı James Gustaf Edward Le , İstanbul ’nda evinin yakınında ölü bulunmuştu. TRT Haber'in geçtiği habere göre İngiliz ajanın ölümüyle ilgili raporunda düşerek öldüğü belirtildi.

İstanbul 'nda evinin yakınında ölü bulunan eski istihbarat subayı James Gustaf Edward Le 'in Raporu belli oldu. Le Mesurier'in düşerek öldüğü belirlendi.

İngiliz eski istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier, 11 Kasım'da Beyoğlu'nda ölü bulunmuştu. Cinayet büronun ön raporunda da bunun yüksekten düşmeye bağlı ölüm olduğu söylenmişti.


Le Mesurier ile ilgili Adli Tıp Raporu da hazırlandı ve İngiliz ajanın yüksekten düşmeye bağlı olarak hayatını kaybettiği belirtildi. TRT Haber'in haberine göre; bu rapor hazırlanırken kan ve doku örneklerinin incelendiği, kanında uyku ilaçlarından başka bulguya rastlanılmadığı ve doku örneklerinden de farklı bir DNA çıkmadığı belirlendi.

Son dakika haberi: İngiliz ajan James Gustaf Edward Le Mesurier İstanbul’da ölü bulundu İNGİLİZ AJAN JAMES GUSTAF EDWARD LE MESURİER İSTANBUL'DA ÖLÜ BULUNDU

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