03 Mart 2020, Salı
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Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu: Yunanistan'ın aldığı karar utanç verici

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.03.2020
BAKAN SOYLU: YUNANİSTAN'IN KARARI UTANÇ VERİCİ

... İçişleri Bakanı Soylu, "Yunanistan, bir ay boyunca yeni iltica başvurusu almayacağını duyurdu. Utanç verici bu karar tamamen hukuksuzdur."

İçişleri Bakanı Soylu: "Yunanistan, bir ay boyunca yeni iltica başvurusu almayacağını duyurdu. Utanç verici bu karar tamamen hukuksuzdur."

Detaylar gelecek...

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