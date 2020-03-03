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Bakan Akar, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Fontelles ile görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.03.2020
BAKAN AKAR, FONTELLES İLE GÖRÜŞTÜ

Milli Savunma Bakanı , AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Joseph Borrell Fontelles ve beraberindeki heyetle görüştü. Görüşmede, karşılıklı işbirliği ve diyaloğun öneminin de vurgulandığı bildirildi.

Milli Savunma Bakanı , AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Joseph Borrell Fontelles ve beraberindeki heyetle görüştü.

Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, görüşmede başta İdlib ve göçmen sorunu olmak üzere bölgesel güvenlik konularının ele alındığı belirtildi.

Görüşmede, karşılıklı işbirliği ve diyaloğun öneminin de vurgulandığı bildirildi.

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