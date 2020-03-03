Son dakika: Akıncılar filo İdlib'de kalleş saldırıya izin vermedi!
Bahar Kalkanı Harekatı'nın devam ettiği İdlib'den haberler gelmeye devam ediyor. Esad rejiminin alçak saldırısı sonrası 34 askerimiz şehit olmuştu. İdlib'e yönelik başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri, rejime ağır darbe vurdu. Suriye rejimine ait bomba yüklü iki savaş uçağının düşürülmesiyle ilgili detaylar da ortaya çıkmaya başladı.
27 Şubat'ta Suriye'nin İdlib kentinde Esad rejiminin Türk askerine yönelik düzenlediği hain saldırıda 34 askerimizin şehit olmasının ardından başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı tüm hızıyla devam ediyor. Bahar Kalkanı Harekatı'nda 2 bin 557 rejim unsuru etkisiz hale getirildi. Rejime ait 2 uçak da düşürüldü. Esad rejimine ait SU-24 model uçakların düşürüldüğünü operasyonun detayları da ortaya çıktı.
AKINCILAR FİLO İKİNCİ KALLEŞ SALDIRIYA GEÇİT VERMEDİ
Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye rejimine ait bomba yüklü iki savaş uçağının düşürüldüğü hava harekâtının detaylarına SABAH ulaştı. SU-24 model rejim uçaklarının 34 askerimizin şehit olduğu saldırıya benzer şekilde birliklere doğru yönelmesiyle İncirlik'ten kalkan uzun mesafedeki hedefleri görebilme kabiliyetine sahip radar ve Amraam füzeleriyle donatılan "Akıncılar" filoya ait iki F-16 tarafından vurulduğu ortaya çıktı. Uçakların düşürülmesiyle Türk askerine yapılacak saldırının önlendiği öğrenildi.
Sabah
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