03 Mart 2020, Salı
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AB Dış İlişkiler Temsilcisi Josep Borrell Türkiye'ye geliyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.03.2020
AB'DEN TÜRKİYE'YE ÖNEMLİ ZİYARET

, Avrupa Birliği () ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Komisyon Başkan Yardımcısı 'in, bugün 'ye geleceğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, " ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Komisyon Başkan Yardımcısı , beraberinde kriz yönetiminden sorumlu AB Komiseri Janez Lenarcic ile 3-4 Mart 2020 tarihlerinde ülkemizi ziyaret edecektir. Ziyaret kapsamında gerçekleştirilecek görüşmelerde, -AB ilişkileri, göç krizi ve İdlip'deki gelişmelerin ele alınması öngörülmektedir" denildi.

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