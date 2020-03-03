AB Dış İlişkiler Temsilcisi Josep Borrell Türkiye'ye geliyor
Giriş Tarihi: 03.03.2020
Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Komisyon Başkan Yardımcısı Josep Borrell'in, bugün Türkiye'ye geleceğini duyurdu.Bakanlıktan yapılan açıklamada, "AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Komisyon Başkan Yardımcısı Josep Borrell, beraberinde kriz yönetiminden sorumlu AB Komiseri Janez Lenarcic ile 3-4 Mart 2020 tarihlerinde ülkemizi ziyaret edecektir. Ziyaret kapsamında gerçekleştirilecek görüşmelerde, Türkiye-AB ilişkileri, göç krizi ve İdlip'deki gelişmelerin ele alınması öngörülmektedir" denildi.
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