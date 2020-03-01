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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bahar Kalkanı Harekatı'nı böyle yönetiyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.03.2020 Güncelleme Tarihi: 01.03.2020
BAKAN AKAR, BAHAR KALKANI HAREKATI'NI BÖYLE YÖNETİYOR

Son dakika haberi... 'nın () sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ve 'nin ’daki ’nde ’nı yönettiği anların fotoğrafları paylaşıldı.

, ve komuta kademesinin, 'daki 'nde Bahar Kalkanı Herakatı'nı yönettiği anların fotoğraflarını paylaştı.

Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bahar Kalkanı Harekatı'nı böyle yönetiyor | Video SON DAKİKA: MİLLİ SAVUNMA BAKANI HULUSİ AKAR, BAHAR KALKANI HAREKATI'NI BÖYLE YÖNETİYOR | VİDEO



Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Akar'ın, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile geceyi Hatay'da sınırın sıfır noktasındaki Taktik Komuta Yeri'nde geçirdiği anımsatıldı.



Bakan Akar'ın, 27 Şubat'ta İdlib'deki menfur saldırıyı müteakip başlatılan 'nı Taktik Komuta Yeri'nde sevk ve idare etmeyi sürdürdüğü kaydedildi. Bakanlık, Bakan Akar ve komuta kademesinin Bahar Kalkanı Harekatı'nı yönettiği anların fotoğraflarını servis etti.

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