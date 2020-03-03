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Bahar Kalkanı'nda bir ilk; Sürü SİHA'lar hedefleri bombalıyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.03.2020 Güncelleme Tarihi: 03.03.2020
BAHAR KALKANI'NDA BİR İLK!

'' harekâtında sürü halinde hareket eden Silahlı () kullanıldığı öğrenildi. 27 Şubat’ta başlayan 'Bahar Kalkanı' harekatında, 28 Şubat, 29 Şubat ve 1 Mart tarihlerinde bölgesindeki rejim hedeflerinin yoğun ateş altına alındığı hava operasyonları sürü halinde kullanılan SİHA’larla yapıldı.

Esad rejimine en ağır darbenin vurulduğu harekâtında, 'nin yerli ve milli silahları ve savunma sistemleri öne çıktı. Ancak Bahar Kalkanı harekatında diğerlerinden farklı elektronik harp teknikleri uygulandı. Türkiye'nin 'de gerçekleştirdiği ve dünyayı şaşkına çeviren elektronik harp teknikleriyle ilgili ayrıntılar ortaya çıktı.

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İLK KEZ TÜRKİYE SÜRÜ SİHA'LAR KULLANDI

Türkiye dünyada ilk kez sürü şeklinde hareket eden 'ları sahada kullandı. ve 'daki komuta kontrol merkezlerinden yönlendirilen Bayraktar TB2 SİHA'lar, filo halinde uçarak, rejim güçlerini, ağır silahlarını ve mühimmat depolarını etkisiz hale getirdi. Aynı anda 20 SİHA belirlenen hedefleri ateş altına aldı. Türkiye'nin hava sahasını kullanamadığı Bahar Kalkanı harekatında, çok düşük radar izine sahip olması ve uçtuğu irtifada sesinin duyulmaması nedeniyle fark edilmesi mümkün olmayan SİHA'lar, 24 saat havada kalma özelliğine sahip olduğu için rejimin ağır darbe aldığı saldırılarda etkili oldu. Bünyesindeki elektronik koruma, 'nın sinyal kesme ve radar körleştirme için kullanılan elektronik harp sistemleri ile desteklenerek rejim ve 'nın hava savunma sistemlerinde fark edilmedi.

TÜRKİYE'DEN HAVALANDI İDLİB ÜZERİNDE BİRLEŞTİLER

Türkiye'nin farklı merkezlerinden havalanan Bayraktar TB2 SİHA'ların, İdlib üzerinde sürü haline geldiği, bu şekilde belirlenen hava savunma sistemleri, kritik tesisler, zırhlı araçlar ve çok namlulu roketatar sistemlerini vurduğu öğrenildi. Kanatlarında MAM L ve MAM C adı verilen ve Roketsan tarafından üretilen 4 akıllı mühimmatla havalanan SİHA'lar gece gündüz uçuş yapıp, hedefleri ateş altına alarak rejim güçlerine nefes aldırmadı.

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AFRİN'DE DENENDİ, İDLİB'DE SÜRÜ HALİNE GELDİ

TSK envanterinde 104 adet olan Bayraktar TB2 SİHA'lar Afrin'de yapılan 'nda etkili olarak kullanıldı. Zeytindalı Harekatı boyunca 5 bin 300 saat uçuş yapan SİHA'lar, Afrin'de yapılan tüm sortilerin yüzde 95'ini gerçekleştirdi. Bu harekatta maruz kaldığı yoğun elektronik harbe karşı bünyesinde bulundurduğu koruma sistemleriyle etkin bir şekilde görev yapan Bayraktar TB2 SİHA'lar, sahadan alınan geri bildirimlerle bu özelliğini daha da gelişmiş sistemlerle destekledi. Böylece SİHA'lar yeni yazılımlarla daha etkili hale getirilerek sürü halinde güvenle operasyon yapabilme özelliğine ulaştı. İdlib harekatında ise ilk kez sahada Sürü SİHA'lar görev yaptı.

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anadolu anadolu

elhamdulillah. bekle esad bu daha başlangıç.

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cevapla 03.03.2020 14:46
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