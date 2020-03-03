Son dakika: Rusya'dan flaş üçlü zirve açıklaması

Son dakika haberi... Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Türkiye, Rusya ve İran liderlerinin Suriye ve İdlib'i konuşmak üzere bir araya gelebileceği belirtildi. Son duruma ilişkin bilgi verilen açıklamada "Rusya'nın Türkiye ile doğrudan karşı karşıya gelme riskinin en aza indirilmesinin umulduğunun altı çizildi.

Türkiye'nin rejimin alçak saldırıları sonrasında başlattığı Bahar Kalkanı Harekatı Esad unsurlarına tarihi kayıplar verdirirken bir yandan Suriye'de barışın temini için rejimin anlaşma sınırlarına çekilme süreci garantör ülkelerin gündeminde olmaya devam ediyor.

Kremlin'den yapılan son dakika açıklamasında Türkiye, Rusya ve İran liderlerinin Suriye ve İdlib'i konuşmak üzere bir araya gelebileceği belirtildi. Son duruma ilişkin bilgi verilen açıklamada Rusya'nın Türkiye ile doğrudan karşı karşıya gelme riskinin en aza indirilmesinin umulduğunun altı çizildi.

SON DURUM KONUŞULACAK

Rusya'dan yapılan son dakika açıklamasında ihtimal dahilinde olan üçlü zirvede Suriye'de özellikle İdlib bölgesindeki son durumun değerlendirilmesi için girişimlerin başlatıldığı sinyalleri verildi. "Liderlerin bir araya gelebileceği" şeklinde aktarılan açıklamada "Rusya ve Türkiye'nin karşı karşıya gelme riskinin de en aza indirilmesi" ifadeleri kullanıldı.

ETKİSİZ HALE GETİRİLEN REJİM ASKERİ SAYISI 2 BİN 986

Bu arada tüm hızıyla devam eden Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında 2 bin 986 rejim askeri etkisiz hale getirildi.