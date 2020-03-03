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Son dakika: Rusya'dan flaş üçlü zirve açıklaması

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.03.2020 Güncelleme Tarihi: 03.03.2020
RUSYA'DAN FLAŞ ÜÇLÜ ZİRVE AÇIKLAMASI

Son dakika haberi... Kremlin'den yapılan açıklamaya göre , ve liderlerinin ve 'i konuşmak üzere bir araya gelebileceği belirtildi. Son duruma ilişkin bilgi verilen açıklamada "Rusya'nın Türkiye ile doğrudan karşı karşıya gelme riskinin en aza indirilmesinin umulduğunun altı çizildi.

'nin rejimin alçak saldırıları sonrasında başlattığı Bahar Kalkanı Harekatı Esad unsurlarına tarihi kayıplar verdirirken bir yandan 'de barışın temini için rejimin anlaşma sınırlarına çekilme süreci garantör ülkelerin gündeminde olmaya devam ediyor.

Kremlin'den yapılan son dakika açıklamasında Türkiye, ve liderlerinin Suriye ve 'i konuşmak üzere bir araya gelebileceği belirtildi. Son duruma ilişkin bilgi verilen açıklamada Rusya'nın Türkiye ile doğrudan karşı karşıya gelme riskinin en aza indirilmesinin umulduğunun altı çizildi.

SON DURUM KONUŞULACAK

Rusya'dan yapılan son dakika açıklamasında ihtimal dahilinde olan üçlü zirvede Suriye'de özellikle İdlib bölgesindeki son durumun değerlendirilmesi için girişimlerin başlatıldığı sinyalleri verildi. "Liderlerin bir araya gelebileceği" şeklinde aktarılan açıklamada "Rusya ve Türkiye'nin karşı karşıya gelme riskinin de en aza indirilmesi" ifadeleri kullanıldı.

ETKİSİZ HALE GETİRİLEN REJİM ASKERİ SAYISI 2 BİN 986

Bu arada tüm hızıyla devam eden Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında 2 bin 986 rejim askeri etkisiz hale getirildi.

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JAMİSAR JAMİSAR

ALLAHİM ASKERİMİZE MİLETİMİZE SABIR VE GÜÇ VER , ZAFER İSLAM DA

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cevapla 03.03.2020 14:41
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

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