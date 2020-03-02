Son dakika: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den Avrupa'ya flaş "mülteci" tepkisi
Son dakika... Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "(Göçmenler) Artık mesele insani ve vicdani bir boyuta taşınmıştır. Bu drama kimse kayıtsız kalmamalıdır. Avrupa ülkeleri uluslararası yükümlülüklerini bir an önce yerine getirmelidir." dedi. Gül, "Yunanistan güvenlik güçlerinin evlerini, yurtlarını, vatanlarını terk etmek zorunda kalan mazlumlara yönelik insanlık dışı müdahalelerini endişe ile takip ediyoruz" sözleri ile tepkisini gösterdi.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "(Göçmenler) Artık mesele insani ve vicdani bir boyuta taşınmıştır. Bu drama kimse kayıtsız kalmamalıdır. Avrupa ülkeleri uluslararası yükümlülüklerini bir an önce yerine getirmelidir." dedi.
"YUNANİSTAN'IN İNSANLIK DIŞI MÜDAHALELERİNİ ENDİŞE İLE TAKİP EDİYORUZ"
Gül, "Yunanistan güvenlik güçlerinin evlerini, yurtlarını, vatanlarını terk etmek zorunda kalan mazlumlara yönelik insanlık dışı müdahalelerini endişe ile takip ediyoruz" sözleri ile tepkisini gösterdi.
Bakan Abdulhamit Gül'ün Twitter'dan verdiği mesajlar şöyle;
1- Yunanistan güvenlik güçlerinin evlerini, yurtlarını, vatanlarını terk etmek zorunda kalan mazlumlara yönelik insanlık dışı müdahalelerini endişe ile takip ediyoruz.
2- Dün Suriye'de rejimin katliamlarını görmezden gelenler, bugün de kapılarındaki on binlerin feryadına sessiz kalmakta, adeta düşman hukuku uygulayarak masum insanların yaşam haklarını dahi hiçe saymaktadırlar.
3- Artık mesele hukuki olmanın da ötesinde, insani ve vicdani bir boyuta taşınmıştır. Bu drama kimse kayıtsız kalmamalıdır. Mültecilerin insan onuruna yakışır bir şekilde yaşamalarının önündeki engellerin kaldırılması bütün dünyanın ortak meselesidir.
4- Bugün göç ve mülteci sorunu konusunda gerekli adımları atmayan ve çifte standart sergileyen Avrupa ülkeleri; İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Mültecilerin Hukuki Statüsüne Dair Sözleşme gibi uluslararası yükümlülüklerini bir an önce yerine getirmelidir.
5- Geçmişten bugüne dini, dili, ırkı ne olursa olsun bütün dünya mazlumlarına kucak açan Türkiye, insanlığın ve vicdanların sözcüsü olmaya devam edecektir.
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