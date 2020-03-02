İletişim Başkanlığından CHP Grup Başkanvekilinin yorumlarına ilişkin flaş açıklama!
İletişim Başkanlığından, bir CHP Grup Başkanvekilinin, Fahrettin Altun hakkındaki ifadelerine ilişkin açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, "Ana muhalefet partisi yetkililerini, böylesi hakikat karşıtı ifadelerle kamuoyunu yanıltmaya çalışmadan önce devleti tanımaya, Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesine ve kurumlarımıza saygılı olmaya, yasalara aykırı tutum ve söylemleri ivedilikle terk etmeye davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi.
CHP'nin bir Grup Başkanvekili, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un geçtiğimiz Perşembe günü İdlib'deki birliklerimize yönelik olarak gerçekleştirilen alçak saldırının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Olağanüstü Güvenlik Zirvesi'ne ilişkin bilgilendirme yapmış olmasını eleştirmiş; "Üst düzey gizlilik taşıması gereken Güvenlik Toplantısına İletişim Başkanı'nın girmesinin ve daha sonra bu konuda açıklama yapmasının devlet geleneği ve ciddiyetiyle, Türkiye Cumhuriyeti'nin hassas menfaatleriyle bağdaşır hiçbir tarafı yoktur" şeklinde, kamuoyunu yanlış yönlendirebilecek ifadeler sarf etmişti.
CHP'YE JET CEVAP
Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamada, CHP grup başkanvekilinin, İletişim Başkanı Altun'un İdlib'deki birliklere Rejim unsurlarının saldırısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Olağanüstü Güvenlik Zirvesi'ne ilişkin bilgilendirme yapmış olmasını eleştirdiği hatırlatıldı.
BİLGİ AKIŞINI SAĞLAMA
İletişim Başkanlığının, 14 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Cumhurbaşkanlığına bağlı bir kurum olarak ihdas edildiği vurgulanan açıklamada, söz konusu kararnamede Başkanlığın görevleri arasında "kamuoyunun ve ilgili makamların zamanında ve doğru bilgilerle aydınlatılması için gerekli bilgi akışını sağlama"nın da bulunduğu belirtildi.
BU GÖREV UYARINCA YAPILDI
İdlib'deki menfur saldırının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Olağanüstü Güvenlik Zirvesi'ne ilişkin bilgilendirmenin de bu görev uyarınca Fahrettin Altun tarafından gerçekleştirildiği bildirildi.
YASALARA AYKIRI TUTUM VE SÖYLEMLERİ…
Böylesi bir toplantıya kimin katılıp kimin katılmayacağının tamamıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takdirinde olduğu belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:
"Ana muhalefet partisi yetkililerini, böylesi hakikat karşıtı ifadelerle kamuoyunu yanıltmaya çalışmadan önce devleti tanımaya, Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesine ve kurumlarımıza saygılı olmaya, yasalara aykırı tutum ve söylemleri ivedilikle terk etmeye davet ediyoruz.
Bu vesileyle bir de hatırlatma yapmak isteriz. Yürütme görevi ve yetkisi halk tarafından seçilen Cumhurbaşkanı'na aittir. Dolayısıyla seçilmiş kişi sadece Sayın Cumhurbaşkanımızdır.
"YA CAHİLLİKTİR YA KÖTÜ NİYETLİLİKTİR"
Bakanlar, başkanlar ve diğer üst kademe yöneticiler Anayasa ve ilgili mevzuat gereğince Cumhurbaşkanınca atanmış kişilerdir. Eski sistem alışkanlığıyla bir Bakanın konuşmasını normal görüp bir Başkanın konuşmasını anormal karşılamak ya cahilliktir ya kötü niyetliliktir.
Yeni sistemde bakanlıklar da başkanlıklar da yürütmenin yardımcılarıdır. Gerek bakanlar gerekse başkanlar kendi görev alanına giren konularda veya Cumhurbaşkanının talimatıyla açıklama yapma sorumluluğu altındadır. Bu bir yetki değil ödevdir."
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