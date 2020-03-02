Terör örgütü DEAŞ'a "şubat" darbesi
Giriş Tarihi: 02.03.2020
Terör örgütü DEAŞ'a karşı kararlı ve etkin mücadelesini sürdüren Türkiye, geçen ay terör örgütüne operasyonlarla ağır darbe vurdu.
Terör örgütü DEAŞ'a karşı kararlı ve etkin mücadelesini sürdüren Türkiye, geçen ay terör örgütüne operasyonlarla ağır darbe vurdu.
Türkiye genelinde çoğu şafak vakti düzenlenen operasyonlarda aralarında örgütün sözde sorumlularının da bulunduğu 89 şüpheli gözaltına alındı.
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