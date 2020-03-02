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Terör örgütü DEAŞ'a "şubat" darbesi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.03.2020
TERÖR ÖRGÜTÜ DEAŞ'A ŞUBAT DARBESİ

Terör örgütü 'a karşı kararlı ve etkin mücadelesini sürdüren , geçen ay terör örgütüne operasyonlarla ağır darbe vurdu.

Terör örgütü 'a karşı kararlı ve etkin mücadelesini sürdüren , geçen ay terör örgütüne operasyonlarla ağır darbe vurdu.

Türkiye genelinde çoğu şafak vakti düzenlenen operasyonlarda aralarında örgütün sözde sorumlularının da bulunduğu 89 şüpheli gözaltına alındı.

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