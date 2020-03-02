Mardin'de terör operasyonunda plastik patlayıcı ele geçirildi

Mardin'de hava destekli terör operasyonunda 2,5 kilogram C-4 plastik patlayıcı ele geçirildi. Operasyonda terör örgütüne malzeme temin eden 8 kişi gözaltına alındı, 2 kişi yakalanmasına yönelik operasyonlar sürüyor.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, "KAPAN-1" operasyonları kapsamında kırsalda "Çınar-4 Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş İlker Düzova Özel Birlik Operasyonu" yapıldı.

PLASTİK PATLAYICI ELE GEÇİRİLDİ

80 timin katılımıyla hava destekli ve hassas burunlu köpeklerin de kullanıldığı operasyonda 2,5 kilogram C-4 plastik patlayıcı, 10 elektrikli fünye, 5 elektronik devre kartı, dürbün, akü, güneş paneli, 116 küçük pil, 30 metre kablosu ve 30 fişekle gıda ve yaşam malzemeleri bulundu.

8 KİŞİYE GÖZALTI

Operasyonda terör örgütüne malzeme temin ettikleri iddiasıyla H.Ö, Y.B, M.A, S.D, N.S, H.A, Z.D ve N.A. gözaltına alındı, iki şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.