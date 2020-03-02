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Son dakika: Putin’den flaş İdlib açıklaması

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.03.2020 Güncelleme Tarihi: 02.03.2020
PUTİN’DEN FLAŞ İDLİB AÇIKLAMASI

Son dakika haberi… Devlet Başkanı , “Rusya’nın kimse ile savaşa girme niyeti yok “ dedi.

Son dakika haberi… Devlet Başkanı Vladimir , "Rusya'nın kimse ile savaşa girme niyeti yok " açıklamasında bulundu.

Son dakika: Putin’den flaş İdlib açıklaması | Video SON DAKİKA: PUTİN’DEN FLAŞ İDLİB AÇIKLAMASI | VİDEO

BAŞKAN ERDOĞAN, MOSKOVA'DA 5 MART'TA PUTİN İLE GÖRÜŞECEK

Öte yandan Başkan Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşmesi, 5 Mart Perşembe günü Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekleşecek.



"PUTİN'E ÇEKİLİN ARADAN DEDİM"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kalleş saldırının ardından yaptığı ilk açıklamada, Putin ile yaptığı telefon görüşmesinin detaylarını aktarmıştı. Erdoğan, "Putin'e çekilin aradan, bizi Esed rejimi ile baş başa bırakın. Sen üs kuruyorsan kur, ama bu duruma karışma" ifadelerini kullanmıştı.

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