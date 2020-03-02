Son dakika: Putin’den flaş İdlib açıklaması
Son dakika haberi… Rusya Devlet Başkanı Putin, “Rusya’nın kimse ile savaşa girme niyeti yok “ dedi.
Son dakika haberi… Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Rusya'nın kimse ile savaşa girme niyeti yok " açıklamasında bulundu.
BAŞKAN ERDOĞAN, MOSKOVA'DA 5 MART'TA PUTİN İLE GÖRÜŞECEK
Öte yandan Başkan Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşmesi, 5 Mart Perşembe günü Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekleşecek.
"PUTİN'E ÇEKİLİN ARADAN DEDİM"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kalleş saldırının ardından yaptığı ilk açıklamada, Putin ile yaptığı telefon görüşmesinin detaylarını aktarmıştı. Erdoğan, "Putin'e çekilin aradan, bizi Esed rejimi ile baş başa bırakın. Sen üs kuruyorsan kur, ama bu duruma karışma" ifadelerini kullanmıştı.
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