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Son dakika: Bulgaristan Başbakanı Borisov, Türkiye'ye geliyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.03.2020
BULGARİSTAN BAŞBAKANI BORİSOV, TÜRKİYE'YE GELİYOR

Son dakika haberine göre , yarın 'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek. Görüşmelerde, ayrıca özelinde güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulacak.

, yarın 'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

İletişim Başkanlığının açıklamasına göre, Borisov'la yarın yapılacak görüşmelerde Türkiye ve Bulgaristan arasındaki ikili ilişkiler gözden geçirilerek, iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Görüşmelerde, ayrıca özelinde güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulacak.

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