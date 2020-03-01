Son dakika: Bulgaristan Başbakanı Borisov, Türkiye'ye geliyor
Giriş Tarihi: 01.03.2020
Son dakika haberine göre Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, yarın Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek. Görüşmelerde, ayrıca Suriye özelinde güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulacak.
Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, yarın Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek.
İletişim Başkanlığının açıklamasına göre, Borisov'la yarın yapılacak görüşmelerde Türkiye ve Bulgaristan arasındaki ikili ilişkiler gözden geçirilerek, iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.
Görüşmelerde, ayrıca Suriye özelinde güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulacak.
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