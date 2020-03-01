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Son dakika: Darbeci Hafter heyetinden katil Esad rejimine üst düzey ziyaret

DÜNYA
Giriş Tarihi: 01.03.2020 Güncelleme Tarihi: 01.03.2020
HAFTER HEYETİNDEN KATİL ESAD REJİMİNE ZİYARET

'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri darbeci tarafından oluşturulan Geçici Hükümet'ten üst düzey bir heyet, 'yi ziyaret ederek katil rejimi yetkilileriyle görüştü.

Bingazi merkezli Marsad internet gazetesinin haberine göre, dün akşam başkent 'a giden Libya heyetinde Hafter Hükümeti Başbakanı Yardımcısı Abdurrahman el-Ahiraş, Dışişleri ve Uluslararası Yardımlaşma Bakanı Abdulhadi el-Huveyc, Savunma Bakanı Yunus Ferhan ve İstihbarat Şefi Mustafa el-Mukaran yer aldı.

Siyasi, güvenlik ve bilgi paylaşımı gibi konuların koordinasyonun değerlendirileceği ziyarette "'nin operasyonları" meselesinin de görüşüleceği bildirildi.

Libya heyetini, rejiminin Dışişleri Bakanı Yardımcısı karşıladı.

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