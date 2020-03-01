Skandal ifadeleri yanına kar kalmadı! Alptekin Dursunoğlu tutuklandı

Yakın Doğu Haber Genel Yayın Yönetmeni Alptekin Dursunoğlu tutuklandı. Twitter adresinden İdlib'deki gelişmelerle ilgili skandal ifadeler kullanan Alptekin Dursunoğlu, Türkiye'nin terörist gruplarla müşterek hareket ettiğini iddia etmiş ve ''Suriye hava savunması Halep çevresindeki düşman hedeflerine karşılık veriyor'' demişti.

İdlib'de Türk askeri birliğine yönelik saldırı sonrası sosyal medya paylaşımları ile ilgili başlatılan soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan Yakın Doğu Haber sitesinin genel yayın yönetmeni Alptekin Dursunoğlu tutuklandı.

Yakın Doğu Haber sitesinin genel yayın yönetmeni Alptekin Dursunoğlu, dün Twitter hesabından "Şu an gözaltına alınıyorum" diye duyuru yapmıştı. Dursunoğlu ifadesinin alınmasının ardından tutuklanarak cezaevine konuldu.

İŞTE SKANDAL PAYLAŞIMLAR: