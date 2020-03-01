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Skandal ifadeleri yanına kar kalmadı! Alptekin Dursunoğlu tutuklandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.03.2020 Güncelleme Tarihi: 01.03.2020
ALPTEKİN DURSUNOĞLU TUTUKLANDI

Genel Yayın Yönetmeni tutuklandı. Twitter adresinden 'deki gelişmelerle ilgili skandal ifadeler kullanan Alptekin Dursunoğlu, 'nin terörist gruplarla müşterek hareket ettiğini iddia etmiş ve '' hava savunması çevresindeki düşman hedeflerine karşılık veriyor'' demişti.

'de Türk askeri birliğine yönelik saldırı sonrası sosyal medya paylaşımları ile ilgili başlatılan soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan sitesinin genel yayın yönetmeni tutuklandı.

Yakın Doğu Haber sitesinin genel yayın yönetmeni Alptekin Dursunoğlu, dün Twitter hesabından "Şu an gözaltına alınıyorum" diye duyuru yapmıştı. Dursunoğlu ifadesinin alınmasının ardından tutuklanarak cezaevine konuldu.

İŞTE SKANDAL PAYLAŞIMLAR:

Son dakika haberi... Sputnik Haber Ajansı Türkiye Genel Yayın Müdürü Mahir Boztepe serbest bırakıldı SON DAKİKA HABERİ... SPUTNİK HABER AJANSI TÜRKİYE GENEL YAYIN MÜDÜRÜ MAHİR BOZTEPE SERBEST BIRAKILDI
Rusya merkezli yayın yapan Sputnik isimli haber ajansının 3 çalışanı gözaltına alındı RUSYA MERKEZLİ YAYIN YAPAN SPUTNİK İSİMLİ HABER AJANSININ 3 ÇALIŞANI GÖZALTINA ALINDI

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